الوسطاء يطالبون واشنطن بحث إسرائيل على قبول مقترح الهدنة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

طالب الوسطاء في مصر وقطر من الإدارة الأميركية بضرورة حث الحكومة الإسرائيلية للقبول بالمقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع نحو التفاوض حول صفقة شاملة لتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الأول للهدنة الإنسانية، بحسب ما أكده مصدر عربي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن الدول العربية والإسلامية تتحرك لتشكيل جبهة داعمة للمقترح الأخير لوقف الحرب، مشيراً إلى أن تحركات تجري للتواصل مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للقبول بمقترح وقف مؤقتة للعمليات العسكرية لمدة ستين يوماً.

وأشار المصدر إلى تخوف دول المنطقة من إقدام إسرائيل على احتلال مدينة غزة والمنطقة الوسطى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك سيؤدي لنسف أي جهود للتوصل إلى حل سياسي ووقف الحرب.

وتمهد إسرائيل لعملياتها العسكرية المرتقبة في غزة بتقدم الآليات والضغط على الأرض بتقدم قواتها في جباليا البلد شمال غزة وكذلك حي الزيتون والصبرة خلال الأيام الماضية، وذلك تمهيداً للسيطرة الكاملة على مدينة غزة بعد تطويقها بشكل كامل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنّ الوزير كاتس أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، ووافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة، ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

ويبحث «الكابينت» في اجتماعه المقرر مساء اليوم مناقشة المقترح المصري بشكل رسمي والتصويت عليه، وذلك تمهيداً لنقل ردها إلى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية وسط تخوفات من عرقلة وزيري المالية والأمن للصفقة التي تدعمها أسر الرهائن الإسرائيليين.