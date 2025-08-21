الفائزون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم: المنافسة كانت شديدة والفرحة كبيرة والشكر لقيادة المملكة على الاهتمام بالقرآن وتقدير حفظته.

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفائزون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

في حفلٍ بهيج أقيم في رحاب المسجد الحرام، أعلنت النتائج النهائية للدورة الخامسة والأربعين من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. وقد تميّزت المسابقة هذا العام بمنافسة قوية بين حفظة القرآن من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

بعد جهود وتحضيرات طويلة، تم تتويج محمد آدم محمد من جمهورية تشاد بالمركز الأول في الفرع الأول. وفي تصريحاته، عبر عن سعادته البالغة وشكره لله على توفيقه ودعم أسرته خلال الرحلة. وأكد أن فوزه بهذه المسابقة العظيمة يعتبر شرفًا كبيرًا وتحقيقًا له ولبلده.

من جانبها، عبرت شاينا وانا سو من جمهورية ميانمار، الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الخامس، عن فخرها بالمشاركة في المسابقة وفوزها الذي يعد إنجازًا كبيرًا لها ولبلدها. وثمنت الدعم الذي تلقته من قيادة المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في تحقيق هذا الإنجاز.

أخيرًا، عبر محمد كمال منسي من دولة فلسطين، الفائز بالمركز الخامس في الفرع الثالث، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما لأهل القرآن الكريم. وأشاد بتنظيم المسابقة وحرص القيادة الرشيدة على دعم الفعاليات الدولية المتعلقة بالقرآن الكريم.

تم تكريم الفائزين بجوائز قيمتها أربعة ملايين ريال، لتعزيز الحافز والتشجيع على مزيد من التفوق والإبداع في حفظ كتاب الله العزيز.