شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية ثلاثية تعزز فرص التملك عبر 24 مشروعا سكنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع اتفاقية ثلاثية بين صندوق التنمية العقارية و(NHC) والبنك الأهلي السعودي، وذلك في مقر الصندوق العقاري بمدينة الرياض، في خطوة تعزز فرص التملك وتدعم استقرار السوق العقاري.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المستفيدين من التملك في أكثر من 24 مشروعا سكنيا موزعة على مختلف مناطق المملكة، تضم ما يزيد على 40 ألف وحدة سكنية متنوعة، عبر تقديم عرض تمويلي تنافسي بهامش ربح منخفض يصل إلى 2.99%.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع الخيارات التمويلية، بما يتيح لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء فرصا سكنية متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وتدعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية الرئيس التنفيذي لؤي الناهض، ومن جانب (NHC) الرئيس التنفيذي محمد البطي، وعن البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي طارق السدحان.

وأكد صندوق التنمية العقارية أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشراكات التي يعقدها مع قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية، موضحا أن تكامل أدوار الأطراف الثلاثة يسهم في تسريع وتيرة تملك المستفيدين من خلال حلول تمويلية مبتكرة تدعم استقرار السوق العقاري وتوسيع خيارات التملك.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم حزمة من الحلول التمويلية لمستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء تشمل: دعم الدفعة المقدمة وهو دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الحل التمويلي «دعمك يساوي قسطك»، والدعم العيني، إلى جانب مزايا وحلول أخرى تعزز تمكين الأسر السعودية من التملك.