شكرا لقرائتكم خبر تحت شعار «الخليج المتنوع».. وفد صيني يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أمس، وفد برنامج: التبادلات العابرة بين الصين والدول العربية (camel- link)، وذلك في مقر فرع الخدمات وقاعات الاطلاع، حيث تأتي الزيارة تحت شعار: (الخليج المتنوع: التنمية الصناعية والتمكين الثقافي والتعلمي).

ونظمت المكتبة - ضمن برنامج الزيارة - ملتقى (السعودية والصين.. آفاق ثقافية)، حيث ناقش الملتقى عدة محاور في التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز قنوات التواصل المعرفي والثقافي، كما صاحب الملتقى حلقات مناقشة بين الطلاب والطالبات من المهتمين من الجانبين السعودي والصيني في تبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية والثقافية.

كما تضمن الملتقى جولة على فرع الخدمات وقاعات الاطلاع، والتعرف على قاعات القراءة، وكيفية تقديم المادة الثقافية من الكتب والبحوث والدراسات والدوريات لزوار المكتبة من الباحثين والطلاب والقراء، كما تضمنت الجولة زيارة معرض المسكوكات النادرة وما يتضمنه من عملات عربية وإسلامية قديمة ونادرة تعود إلى العصور الإسلامية الأولى، فضلا عن نماذج من العملات الصادرة في المملكة وبدايات التأسيس، كما زار الوفد معرض قلب الجزيرة العربية، ومكتبات الأطفال واليافعة واطلع على عرض لأحدث إصدارات المكتبة المترجمة من وإلى اللغة الصينية.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد افتتحت قبل أكثر من 7 سنوات فرعا لها بجامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، ويعمل الفرع على تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة والصين، وتنشيط حركة الترجمة بين اللغتين، والعمل على نشر الإبداع الأدبي السعودي والصيني، بما يعزز من التفاعل الثقافي والمعرفي، ويعرف بالثقافة العربية والإسلامية لدى جمهور القراء والدارسين في الصين.