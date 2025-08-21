فريق تقييم الحوادث باليمن ينفي استهداف التحالف لوحدة صحية في صعدة

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (الوحدة الصحية) في (خميس مران) بمديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (1 / 4 / 2015)، فيما يلي نصه: فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م)، والمتضمن أنه بتاريخ (1 / 4 / 2015م)، شنت طائرة تابعة للتحالف غارة جوية على (الوحدة الصحية) في (خميس مران) بمديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي موقع الادعاء).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وإحداثي (الوحدة الصحية) في (خميس مران) من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، والموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (الوحدة الصحية) محل الادعاء تقع بالجزء الجنوبي الغربي من محافظة (صعدة)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع (الوحدة الصحية) محل الادعاء في (خميس مران)، وتبين التالي:

1 / الموقع عبارة عن (مبنى) محاط بسور.

2 / وجود أضرار على المبنى، لم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (1 / 4 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري، يبعد مسافة (3500) متر عن (الوحدة الصحية) في (خميس مران)، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف.

بدراسة تقرير ما بعد المهمة للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك أن القنابل أصابت الهدف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، وتبين وجود آثار استهداف جوي عليه.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:

1 / بتاريخ (31 / 3 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على (خميس مران).

2 / بتاريخ (2 / 4 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على (خميس مران).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (الوحدة الصحية) في (خميس مران) بمديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (1 / 4 / 2015م)، كما ورد بالادعاء.