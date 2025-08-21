تابع الان خبر مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق معرض «استمرارية 25» بمشاركة فنانين من مصر والعالم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن مركز الدرعية لفنون المستقبل، أول مركز متخصص في فنون الوسائط الجديدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انطلاق معرض «استمرارية 25» الذي يمثل البادرة الأولى ضمن سلسلة معارض سنوية، تهدف إلى تسليط الضوء على رؤى وتجارب فنية مبتكرة تُشكّل مستقبل الفنون الرقمية والوسائط الجديدة في المنطقة والعالم. ويستمر المعرض من 13 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2025 في مقر المركز بالدرعية.

يشرف على المعرض القيّمة الفنية إيريني باباديميتريو، ويشارك فيه 11 فنانًا ناشئًا من مختلف أنحاء العالم، بينهم: تركي القحطاني وخالد مخشوش (السعودية)، محمد المبارك (البحرين)، سلمى علي (مصر)، سامية دزاير (الجزائر)، آية أبو غزالة (الأردن)، ضياء الذهبي (تونس)، يوسف الإدريسي (المغرب)، بالإضافة إلى كايل دونالد ماريه (جنوب أفريقيا)، جونسو كيم (كوريا الجنوبية)، وويليام بروكس (ويلز – المملكة المتحدة).

يعرض المعرض الأعمال الإبداعية التي طورها الفنانون على مدار عام كامل ضمن الدورة الافتتاحية لبرنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة، تحت إشراف نخبة من الفنانين العالميين، منهم: أنا ريدلر وكارن بالمر ومادلين غانون، حيث تُعرض أيضًا أعمال بعضهم ضمن المعرض.

يحمل المعرض عنوان «استمرارية»، ليعكس الطبيعة المستمرة لمسارات البحث الإبداعي التي يقوم عليها البرنامج، مقدمًا فضاءً تتقاطع فيه التجارب الفنية بين الواقعي والافتراضي، الإنساني والآلي، الطبيعي والمصطنع. وتتضمن الأعمال موضوعات متنوعة مثل: الذاكرة، الهوية، التهجير، البيئات المناخية، الأخلاقيات، وقوة الخوارزميات، لتوفر حوارًا فنيًا ثريًا يمزج بين السرديات الفردية والرؤى المستقبلية.

ويجسد المعرض نتاج الدفعة الأولى لبرنامج الفنانين الناشئين، الذي أعده مركز الدرعية لفنون المستقبل بالتعاون مع الإستوديو الوطني للفن المعاصر لوفرينوا – فرنسا، تأكيدًا على التزام المركز بتطوير شراكات عالمية رائدة تربط بين البحث، التعليم، والإنتاج الفني في مجال الفنون الرقمية والوسائط الجديدة.