انت الان تتابع خبر أول اجتماع للمشهداني ونائبه بعد "جلسة الشجار".. اتفاق على اليات جدول الاعمال والاولوية لنوعين من القوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ترأس رئيس المجلس محمود المشهداني، اجتماعاً موسعاً ضمّ النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، ونائب الرئيس شاخوان عبدالله، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري".



وأضاف ان "الاجتماع بحث آليات اعتماد جدول أعمال الجلسات المقبلة، ومتابعة أبرز مشاريع القوانين المعروضة على جدول التصويت، ولا سيما القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلاً عن التشريعات التي تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع "حرص رئاسة المجلس على ترسيخ التعاون مع جميع الكتل النيابية، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز القوانين الأساسية ويعكس صورة إيجابية عن أداء المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد".

واجمع رئيس مجلس النواب ونائباه، على "اهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين رئاسة المجلس والكتل النيابية"، حاثا السيدات والسادة النواب على الالتزام بالحضور الفاعل للجلسات، من أجل استكمال مناقشة القوانين المدرجة وإقرارها ضمن المدد الزمنية المحددة، وبما يلبي متطلبات المرحلة ويلبّي تطلعات أبناء الشعب".

وأشار البيان الى ان "المجتمعين شددوا على أن المرحلة الراهنة تستوجب التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والإسراع في حسم القوانين العالقة، دعماً للمسار الديمقراطي وخدمةً للمصالح العليا للوطن والمواطن".

