كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : قاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس بغياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى الدور نصف النهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه تيغريس أونال المكسيكي 2 1 في ملعب "تشايس" في فورت لودردايل في فلوريدا.

وعاد ميسي، بطل مونديال قطر 2022، الذي كان تعرض لاصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى خلال الفوز على نيكاكسا المكسيكي بركلات الترجيح في الثاني من آب/أغسطس ضمن المسابقة ذاتها، إلى الملاعب السبت بعد أسبوعين من الغياب ليسجل هدفا بعد دخوله من على مقاعد البدلاء من ثلاثية إنتر ميامي أمام لوس أنجليس غالاكسي 3 1 في الدوري.

ولم تدم عودة الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات كثيرا، إذ غاب ابن الـ 38 عاما مجددا عن الملاعب أمام تيغريس أونال.

قال الأرجنتيني خافيير موراليس مساعد مدرب إنتر ميامي مواطنه خافيير ماسشيرانو "اعتمدنا على حالة ليو، ولم تكن هذه هي الحالة المثالية. فضلنا عدم المخاطرة، وعدم التراجع في عملية تعافيه".

وفي غياب ميسي، فرض زميله السابق في برشلونة الإسباني سواريس (38 عاما) نفسه نجما لمباراة لم تشهد الكثير من الفرص، في حين حافظ إنتر على حظوظه بالفوز بالكأس للمرة الثانية بعد عام 2023 حين قاده الأرجنتيني خلال موسمه الاول في الدوري الاميركي للظفر بها.

تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء نفذها بنجاح سواريس بعدما لمس المدافع المكسيكي خافيير أكينو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وطُرد المدرب ماسشيرانو بين الشوطين، بعدما تلقى بطاقة حمراء لاعتراضاته الحادة على الحكام بشأن الوقت بدل الضائع.

وشاهد ماسشيرانو من المدرجات هدف التعادل لتيغريس في الدقيقة 67، حين انسل مواطنه أنخيل كوريا بين مدافعين ودخل المنطقة المحرمة وسدد كرة زاحفة سكنت شباك الأرجنتيني الآخر الحارس أوسكار أوستاري.

ومرة جديدة وقع أكينو في المحظور بلمسه الكرة داخل المنطقة، لتتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" الذي أكد الحالة ومنح إنتر ميامي ركلة جزاء سددها مجددا سواريس بنجاح إلى شمال الحارس الأرجنتيني ناويل غوسمان الذي ارتمى للجهة المعاكسة، مانحا الفوز لفريقه في الوقت القاتل (87).

قال سواريس "كانت المباراة صعبة للغاية لأنهم لعبوا بشكل رائع. كل يوم أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز".

وسيواجه إنتر ميامي في الدور نصف النهائي في ديربي فلوريدا غريمه أورلاندو سيتي الذي تغلب على بطل الدوري المكسيكي تولوكا أف سي بركلات الترجيح 6 5 بعد تعادلهما من دون أهداف في كارسون بولاية كاليفورنيا.