عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يستقر أمام العملات الأجنبية.. فهل تصمد الإجراءات الحكومية؟

في تطور مالي لافت، أظهر الريال اليمني استقرارًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. يأتي هذا الاستقرار نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي، والتي تهدف إلى كبح جماح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.



وسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 1617 ريالًا في مدينة عدن، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالًا للشراء.



وفي المقابل، تباينت الأسعار في صنعاء بشكل كبير، حيث وصل سعر الدولار إلى 536 ريالًا، والريال السعودي إلى 140 ريالًا.

هذا الاستقرار يُعدّ نقطة تحول إيجابية، لكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق استقرار طويل الأمد للعملة المحلية؟