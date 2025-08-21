مارغو روبي لأول مرة على السجادة الحمراء منذ ولادة ابنها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - ظهرت الممثلة مارغو روبي بجانب زميلها في بطولة فيلم A Big Bold Beautiful Journey كولين فاريل، في أول ظهور لها على السجادة الحمراء منذ ولادة طفلها من زوجها توم أكيرلي في عام 2024.

مارغو روبي تعود إلى دور السينما

Embed from Getty Images

عادت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار، مارغو روبي، 35 سنة، إلى السجادة الحمراء بعد مرور ما يقرب من عام، منذ أن رحبت هي وزوجها توم أكيرلي بطفلهما الذكر، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

ظهرت مارغو بجانب زميلها في بطولة فيلم A Big Bold Beautiful Journey، كولين فاريل، حيث احتفلا معًا، أمس، بإطلاق الفيلم في بيفرلي هيلز.

بدت النجمة الأسترالية في كامل أناقتها بفستانها الأسود القصير، الذي نسقته مع حذاء بكعب عالٍ أسود ذي أشرطة، أما كولين، فاختار إطلالة أكثر بساطة، حيث ارتدى بنطال جينز أزرق وقميصًا أبيض مع كارديجان أسود.

لا يمثل الخروج أول حدث من نوعه لمارغو منذ أن أصبحت أماً فحسب، بل إن A Big Bold Beautiful Journey هو أيضًا أول ظهور لها على الشاشة الكبيرة منذ فيلم Barbie عام 2023.

ويبدو أن بطلة "باربي" الفيلم الذي أحدث ضجة عالمية وقت عرضه، قد عادت إلى العمل على الفور بعد ولادة ابنها، حيث شوهدت أيضًا أثناء تصوير فيلمها القادم Emerald Fennell المقتبس من رواية Wuthering Heights في شهر مارس الماضي.

فيلم "باربي" ونقلة لمارغو روبي في عالم السينما

صدر الفيلم في 2023، وتدور قصته عن عالم مثالي يُعرف بـ"باربي لاند"، حيث تعيش نسخًا متعددة من الدمية الشهيرة "باربي"، كل واحدة تمثل جانبًا من النساء؛ الطبيبة، السياسية، الكاتبة، وغيرهن.

وباربي التي تؤديها "مارغو روبي" هي النسخة "النموذجية"، وفجأة، تبدأ حياتها المثالية تتزعزع، وأفكار غريبة تراودها، تشكك في وجودها، وتُطرح عليها أسئلة مثل الموت، وعدم الكمال، وتُجبر على مغادرة باربي لاند والدخول إلى العالم الحقيقي لتكتشف أن الحياة ليست كما تخيلتها.

الفيلم من إخراج: غريتا غيرويغ، وبطولة ريان غوسلينغ، وكيت ماكينون، وإيسا راي، وسيمو ليو، وويل فيريل. وحقق أكثر من 1.4 مليار دولار عالميًا، وجعل "روبي" واحدة من أقوى النساء في صناعة السينما.

قد ترغبين في معرفة كيف تطورت أناقة النجمة مارغو روبي؟ تابعي معنا إطلالاتها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».