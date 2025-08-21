رابح صقر يعلن وفاة ابن شقيقته وهكذا نعاه

View this post on Instagram A post shared by رابح صقر Rabeh Saqer (@rabehsaqer)

تعرض رابح لوعكة صحية مؤخراً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 05:09 مساءً - عبر حسابه على إنستغرام أعلن الفنان رابح صقر عن وفاة ابن شقيقته، ونشر بوست كتب فيه "لا حول ولا قوة إلا بالله انتقل إلى رحمة الله ابن أختي، الابن أحمد بن عبد الرحمن الصقر، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".كما نعت شركة روتانا من جهتها الراحل ابن شقيقة الفنان رابح صقر عبر حساب روتانا موسيقى على إنستغرام، ونشرت صورة الفنان رابح صقر، وعلقت وكتبت: "خالص التعازي والمواساة للفنــان رابح صقر في وفاة ابن أخته، وتعازينا لأسرته الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".وتفاعل معه محبوه وقدموا التعازي له بوفاة الفقيد أحمد بن عبد الرحمن الصقر ودعوا له بالرحمة والمغفرة.وكان الفنان رابح صقر قد تعرض مؤخراً لوعكة صحية أثناء حفل ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي أقيم بالرياض مما اضطره للانسحاب بسبب حالته الصحية إثر نزلة برد حلّت به وقتها، وطمأنت شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية جمهور الفنان رابح صقر على صحته حينها، وذلك بعد انسحابه من الحفل، وذكرت أنه بحالة صحية جيدة الآن، ويتعافى بشكل طبيعي.هذا وكان للإقبال الكبير على حفل الفنان رابح صقر الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وقد نفدت التذاكر بعد طرحها مباشرة، وأعلن حساب روتانا لايف حينها عن نفاد التذاكر ونشر بوستر الحفلة وعلق وكتب: "خلاص سولد أوت، SOLD OUT.وكان الفنان رابح صقر قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات بالسعودية في موسم الرياض ويوم التأسيس وفي العلا مؤخراً؛ لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من قبل جمهوره ومحبيه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».