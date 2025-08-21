من داخل ملعب فينيسيا.. يوسف الشريف يثير التساؤلات عن موعد فيلم العالمي 2‏

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 12:59 صباحاً - في لقطة مفاجئة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الفنان يوسف الشريف داخل ملعب نادي فينيسيا الإسباني، الممتلئ بحشود جماهيرية حماسية، مما دفع ‏عشاقه ومتابعي السينما المصرية إلى التساؤل هل هذا هو التمهيد المنتظر لبدء تصوير الجزء الثاني من فيلمه الأكثر نجاحًا "العالمي"؟

هكذا ظهر يوسف الشريف

حيث قام الحساب الرسمي للدوري الإسباني لكرة القدم (‏LaLiga‏) بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو قصير لـ يوسف الشريف ظهر فيه مبتسمًا وهو يتجول داخل ‏الملعب، وينظر للجمهور الذي يهتف بحماس من المدرجات، في مشهد يذكر الجميع بلقطات فيلم "العالمي" الذي دارت أحداثه في عالم كرة القدم.‏ وانتهى الفيديو بجملة آثارت التكنهات حيث جاءت كالتالي: "القصة لسه منتهتش".‏

— LALIGA (@LaLigaArab)



لم يعلق الشريف على الفيديو حتى الآن، تاركًا مجالًا للتكهنات والتحليلات حيث إنه من المعروف بحرصه على إبقاء مشاريعه الفنية طي الكتمان.‏

وبغض النظر عن السياق الحقيقي للفيديو، فإن يوسف الشريف قد نجح، بلمحة واحدة، في إعادة فيلم "العالمي" إلى واجهة الترند من جديد، وإثبات أن الانتظار الطويل ‏سيزيد من رغبة الجمهور في مشاهدة الجزء الثاني، الذي يبدو أن شرارته الأولى قد اشتعلت من داخل ملعب فينيسيا.‏

قصة وأبطال فيلم العالمي

فيلم "العالمي" والذي تم عرضه عام 2009 درات أحداث حول مالك (يوسف الشريف)، الشاب الذي يحلم بمستقبل باهر في كرة القدم رغم معارضة والده الصارمة، ‏والذي جسد دوره الفنان (صلاح عبدالله)، وهو صاحب المطبعة المتدهورة الذي يفضل الماضي على المستقبل.

وبعد صراع مرير مع والده ووفاة أخته التوأم ملك (رحمه حسن) في حادث مأساوي، ينجح مالك في الانضمام للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، محققًا حلمه بالاحتراف ‏الخارجي مع نادي فينيسيا. لكن رحلته لا تخلو من منعطفات قاسية؛ من فقدان حبيبته إنجي (أروى جوده)، وتعرضه لحادث سيارة أوقفه عن الملاعب لفترة.

ومن خلال لقائه بلاعب المنتخب المعتزل عمر الصافي (محمد الشقنقيري) في المستشفى، يجد مالك القوة للتغلب على إصابته النفسية والجسدية، ليعود بقوة ويحرز ‏الهدف التاريخي الذي يصعد بمنتخب بلاده إلى كأس العالم.‏

‏جاء فيلم "العالمي" من بطولة: يوسف الشريف، أروى جودة، صلاح عبد الله، محمد لطفي، دلال عبد العزيز، محمد الشقنقيري، رحمة حسن وآخرون من إخراج أحمد ‏مدحت.‏

"بني آدم".. آخر أعمال يوسف الشريف

يذكر أن آخر مشاركات يوسف الشريف، السينمائية كانت خلال فيلم "بني آدم" ، والذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: أحمد رزق، دينا الشربيني، ‏هنا الزاهد، خالد كمال ومحمود الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال.‏



يمكنك قراءة.. تعرف إلى أبرز الأفلام التى تطرقت لرياضة كرة القدم قبل الحريفة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».