احتفال سيد رجب ورانيا يوسف بانطلاق تصوير مسلسل لينك.. صور

سيد رجب يصور "شلة ثانوي" وينتظر "ابن النادي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 07:07 مساءً - أعلن القائمون على مسلسل "" بطولة الفنانين؛ انطلاق تصوير أول مشاهد العمل، وذلك بعد فترة من التحضيرات واكتمال التعاقد مع أبطاله، استعداداً لعرضه قريباً خلال الموسم الشتوي ضمن قائمة أعمال الأوف سيزون، حيث احتفل فريق عمل المسلسل ببدء التصوير من خلال تقطيع تورتة العمل.مسلسل "" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين للإنتاج الفني، للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، ويشارك في بطولته إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.وأكدتفي بيان صحفي، أن العمل الجديد يأتي استكمالاً لمسيرتها في تقديم أعمال درامية تطرح قضايا اجتماعية مهمة وتلامس الجمهور المصري، حيث سبق لها أن قدمت أعمالاً بارزة منها: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.يُذكر أنيرتبط بأكثر من عمل جديد، أبرزها فيلم "" انطلق تصويره الشهر الماضي، وهو من بطولة الفنانين: بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبد الوهاب، ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزى.

كما ينتظر سيد رجب عرض مسلسل "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، آية سماحة، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم: شيرين الديب، ريم رأفت، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني، ومقرر عرضه على منصة شاهد.

قد تحب قراءة: رحلة بين العصور.. أبرز الأفلام والمسلسلات عن السفر عبر الزمنأما رفتنتظر عرض مسلسل "" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل: لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، كما تشارك رانيا في بطولة فيلم "ابن مين فيهم"، مع النجمين بيومي فؤاد وليلى علوي، الذي بدأ تصويره مؤخراً ومقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.