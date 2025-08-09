رانيا يوسف تكشف عن أول صورة من كواليس بروفات مسلسلها لينك مع سيد رجب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أول صورة من كواليس بروفات مسلسلها الجديد "لينك"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان سيد رجب ومقرر بدء تصويره قريباً للعرض في موسم الأوف سيزون، حيث يشهد سوق الدراما إنتاج عدد من المسلسلات الجديدة لعرضها طوال الأشهر المقبلة حتى حلول شهر رمضان 2026.

بدء التحضيرات الفعلية لمسلسل لينك

ونشرت رانيا يوسف صورة من بروفة مسلسل "لينك" على ستوري حسابها بموقع انستغرام، وظهرت رانيا في الصورة داخل غرفة البروفات وهي تتبادل الحديث مع سيد رجب والمخرج وفريق العمل، المنتج أحمد بلال والمنتجة ايمان أبو الدهب والفنانة الشابة فرح الزاهد التي انضمت للعمل، وعلقت رانيا على الصورة: "أول صورة من بروفة مسلسل لينك.. ان شاء الله يعجبكم".

اول بروفة من مسلسل لينك - الصورة من استوري حساب رانيا يوسف على انستغرام



مسلسل "لينك" من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج شركة ايما لاين - أحمد بلال وايمان أبو الدهب، ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع التشويقي، وتدور أحداثه حول شبكة من العلاقات المتشابكة في عالم التكنولوجيا والتأثيرات النفسية والاجتماعية التي تنتج عنها، كما يسلط الضوء على مخاطر التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوجه عام.

رانيا يوسف تنتظر "روج اسود"

الفنانة رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل "روج أسود" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومن تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة من ملفات حقيقية داخل محاكم الأسرة المصرية.

سيد رجب يشارك في "ابن النادي"

في سياقٍ متصل، يشارك سيد رجب في بطولة مسلسل "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، آية سماحة، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، ريم رأفت، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج طارق الجنايني، ومقرر عرضه على منصة شاهد.

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

في السينما ينتظر سيد رجب طرح فيلم "7 Dogs" خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، تارا عماد، سيد رجب، سلمان خان، ناصر القصبي، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، هالة صدقي، ساندي بيلا، وعدد وآخر من الفنانين، والعمل قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.

