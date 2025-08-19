14 ألف صوت تشارك في اختيار اسم «لطيفة» أول شخصية افتراضية إماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وجّهت دبي الرقمية شكرها لأفراد المجتمع على التفاعل الكبير الذي شهدته مبادرتها التفاعلية الأخيرة، لاختيار اسم أول شخصية افتراضية إماراتية بأسلوب تشاركي، حيث بلغ عدد المشاركين في التصويت نحو 14 ألف شخص، وأسفرت النتائج عن تسمية الشخصية باسم «لطيفة» بنسبة 43% من الأصوات، تلتها «ميرة» بنسبة 37%، و«دبي» بنسبة 20%.

وفي استكمال لهذا التفاعل المجتمعي الكبير، كشفت دبي الرقمية عن أفراد الأسرة الإماراتية الافتراضية المولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت الشخصية الافتراضية «لطيفة» عبر فيديو قصير على منصات التواصل الاجتماعي معلنة عن اسمها، ومُعرّفة الجمهور على أسرتها التي تضم والدها «محمد»، ووالدتها «سلامة»، وشقيقها «راشد».

وتمثل هذه الأسرة أول نموذج رقمي إماراتي يستلهم قيم المجتمع المحلي، ويخاطب مختلف فئاته ولغاته، ويدعم جهود دبي الرقمية في تطوير أدوات إعلامية مبتكرة، تعزز التواصل الذكي، وتسهم في رفع الوعي بالخدمات الحكومية الرقمية بأسلوب مبسط وتفاعلي.

وتندرج هذه الخطوة، ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي تطلقها دبي الرقمية في إطار «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف ترسيخ مفهوم المشاركة، وتعزيز التواصل البنّاء.

وتهدف الأسرة الافتراضية الجديدة للقيام بدور «سفراء رقميين»، عبر محتوى قصصي.

وتعمل دبي الرقمية في المرحلة المقبلة على تطوير الهويات الاتصالية المتكاملة لأفراد الأسرة الافتراضية، عبر سلاسل محتوى قصصي وتوعوي تستهدف فئات عمرية ومجتمعية متعددة، بما يسهم في تسهيل التعرف إلى الخدمات الرقمية بطرق ترفيهية تعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ «لطيفة» وأسرتها الظهور خلال الفترة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوعي بمبادرات دبي الرقمية، وتحفيز السلوك الآمن والمسؤول.