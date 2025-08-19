محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (غزة، القاهرة)

أشاد محللون فلسطينيون بالدور الإنساني البارز الذي تؤديه الإمارات لإغاثة أهالي غزة، عبر مبادرات إنسانية متنوعة ومتكاملة، موضحين أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في القطاع تعكس عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتي تقوم على أسس أخوية وإنسانية يسودها الود والمحبة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن الإمارات، منذ بداية الحرب، لم تتوقف لحظة عن تقديم مساعدات متنوعة ومهمة لأهالي قطاع غزة، وقد أسهمت، بشكل ملحوظ، في التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكداً أن الجهود الإماراتية تلقى تقديراً عالياً من الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها.

وثمن الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات التي تنفذها الإمارات ضمن مبادرة «طيور الخير»، والتي نجحت في مواجهة سياسة التجويع التي تفاقمت في القطاع، إذ تمكنت الجهات الإماراتية المختلفة من إيصال المواد الغذائية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، والتي تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات، مما ترك أثراً إيجابياً عميقاً على حياة الناس.

وأشار إلى سرعة تحرك الإمارات لمواجهة أزمة المياه، عبر مبادرة «الفارس الشهم 3»، حيث تم تنفيذ مشروع إنساني ضخم لنقل مياه الشرب، وإنشاء خط رئيس يغذي منطقة المواصي في رفح جنوب القطاع، وهو الأكبر من نوعه، وأصبح الآن يعمل بشكل أساسي لتوفير المياه للسكان.

ونوه الرقب بأن ما تقدمه الإمارات، بالتعاون مع بعض الدول الأخرى، من مساعدات غذائية وطبية وإغاثية للمنكوبين، أسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المساعدات الإماراتية تعزز صمود الفلسطينيين، وترسخ تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، وتساعدهم على مواجهة محاولات التهجير القسري، مطالباً بتحرك دولي جاد لوقف الحرب والضغط على إسرائيل لإنهائها.

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، أن الإمارات كانت، ولا زالت، من أبرز الدول التي سارعت إلى تضميد جراح الفلسطينيين خلال الحرب، مشدداً على أن الجهود الإماراتية لا يمكن لأحد إنكارها.

وأشار الأيوبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن ما يميز الدعم الإماراتي هو أنه مدروس وموجه لتلبية الاحتياجات الملحة، حيث أنشأت الدولة مستشفيات ميدانية، وأرسلت كميات ضخمة من الأدوية، خصوصاً بعد استهداف البنية الصحية في غزة من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، إن المساعدات المالية التي تقدمها الإمارات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالغة الأهمية، حيث يستفيد منها أكثر من 5 ملايين لاجئ في 5 أقاليم، سواء داخل فلسطين، أو في لبنان وسوريا والأردن والعراق، فضلاً عن دول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.

وأضاف أن الدعم الإماراتي المستمر للوكالة، رغم محاولات إسرائيل إضعاف عملها، مكنها من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات، مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر جوهري في صمود «الأونروا» أمام التحديات الكبيرة التي واجهتها.