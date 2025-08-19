مليار مستفيد من المساعدات الخارجية للإمارات حتى منتصف العام 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني»، مؤكدة عزمها على مواصلة دورها المحوري في تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخارجية، التي قدمتها حتى منتصف العام 2024 أكثر من مليار شخص، وبقيمة تجاوزت 368 مليار درهم.

وتمثل دولة الإمارات حجر الأساس في المنظومة العالمية للعمل الإنساني، نظراً لحجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها سنوياً إلى المنكوبين والمتضررين في شرق العالم وغربه، بصرف النظر عن أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية، هذا فضلاً عما تمتلكه من خبرات متراكمة وإمكانات كبيرة، تفيد المهام الإغاثية والإنسانية حول العالم بزمن قياسي، واحترافية عالية وفعالية تترجم سريعاً على أرض الواقع.

وتحلُّ المناسبة هذا العام، فيما تقود دولة الإمارات الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة ضحايا الحروب والنزاعات، وفي مقدمتهم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ شكّلت المساعدات الإماراتية نسبة 44% من مجمل المساعدات الدولية إلى القطاع وفقاً للتقارير الأممية.

ونجحت دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» في إيصال أشكال الدعم الإنساني والإغاثي كافة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية في مجال توفير مياه الشرب وإصلاح البِنَى التحتية المتضررة، فضلاً عما توفره من دعم كبير للقطاع الصحي هناك.

ونفَّذت دولة الإمارات حتى اليوم 74 عملية إنزال جوي للمساعدات المتنوعة في القطاع ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وقد بلغ إجمالي المساعدات التي تم إنزالها أكثر من 3988 طناً، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية.

وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، حيث تعهدت بتقديم 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال العشر سنوات الماضية إلى 3.5 مليار دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وعززت دولة الإمارات، خلال العام الجاري، مبادراتها الهادفة إلى تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني الصديق نتيجة الأزمة المستمرة هناك، حيث وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع مؤسسة أولينا زيلينسكا، تهدف إلى توفير مراكز إضافية للأسر الحاضنة ورعاية الأيتام، وذلك عبر تقديم مساهمة مالية قدرها 4.5 مليون دولار أميركي.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي قدمتها الإمارات للشعب الأوكراني الصديق حتى فبراير الماضي أكثر من 1.2 مليون شخص، من بينهم مليون امرأة وطفل.

وأثمرت جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا إنجاز 16 عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.