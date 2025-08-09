لا تتجاهلوا توقعاتي إني لكم من الناصحين".. ليلى عبد اللطيف تطلب من دول الخليج الاستعداد لعاصفة مرعبة بعد 7 أيام

توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن تتأثر عدد من الدول العربية والخليجية بعاصفة ثلجية خلال الفترة المقبلة وسوف تكون الإمارات وقطر في قلب المشهد، وأوضحت أن العاصفة الثلجية المتوقعة سوف تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وغير مسبوقة وسوف تسبب العديد من الخسائر، ورغم أن توقعات ليلى عبد اللطيف تظل مجرد تنبؤات مبنية على قراءات فلكية إلا أن الكثير من الناس يأخذونها بعين الاعتبار خصوصًا بعد تحقق العديد من الأحداث التي تنبأت بها، والتي كان آخرها سقوط طائرة هندية وتوقعات أخرى تحققت في النصف الأول من العام الجاري 2025.

ليلى عبد اللطيف تطلب من دول الخليج الاستعداد لعاصفة مرعبة

قالت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أنها ترى بأن الفترة المقبلة سوف تشهد عاصفة ثلجية قوية سوف تضرب سوريا وتركيا ولبنان، والأردن والعراق والكويت والبحرين والسعودية، وأوضحت أن العاصفة الثلجية سوف تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وغير مسبوقة.

وأضافت ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن الإمارات وقطر سوف تكون في قلب العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة، ودعت سكان الدول المذكورة إلى تغطية سياراتهم وأن يحمو أنفسهم ورؤسهم من حجم حبات البرد أو سوف تسبب أضرار جسيمة وسوف تكسر نوافذ المنازل وزجاج السيارات، كما دعت إلى تجهيز معدات إنارة غير الكهرباء ومعدات تدفئة لأن الجليد آتاً لا محالة.

توقعات ليلى عبد اللطيف للفترة المقبلة

كشفت ليلى عبد اللطيف في ذات الحلقة عن عدد الأحداث التي تتنبأ بحدوثها خلال الفترة المقبلة، أبرزها دخول أحد الرؤساء أو القيادات إلى المستشفى وتعرضه لمحالة اغتيال داخل المستشفى لكن سيتم القبض على الشخص الذي حاول التخلص منه، بالإضافة إلى تنبؤها فضيحة كبيرة لشخصية إعلامية كبيرة بسبب علاقة مع سيدة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أنها ترى بأن السنوات القادمة سوف تكون صعبة وفيها نقص كبير في المواد الأساسية، ودعت معظم الدول إلى تخزين القمح والسكر والطحين والمياة المعدنية والشموع والبطاريات لتشغيل الراديو، والأدوات الكهربائية الصغيرة، كما تنبأت بحرب عالمية ثالثة سوف تتسبب بمجاعة في عدد من الدول.

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف التي تحققت خلال النصف الأول من 2025

شهد النصف الأول من العام الجاري 2025 تحقق بعض الأحداث التي تنبأت بها العرافة ليلى عبد اللطيف، وهو ما جعل الكثير من الناس ينظرون إلى توقعاتها بمحمل الجد، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف التي تحققت خلال الفترة الماضية، وهي كالآتي:

- عاصفة الإسكندرية: قالت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني في يونيو (حزيران) الماضي أنها ترى بأن مدينة الإسكندرية وبعض مناطق ساحلية أخرى سوف تتعرض لـ(كارثة طبيعية) مثل سقوط أمطار بغزارة أو سيول، وفي 31 مايو (أيار)، تعرضت الإسكندرية لعاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة.

- رفع صور ولي العهد السعودي في بعض العواصم العربية: توقعت ليلى بأن يتم رفع صور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بعض العواصم العربية، وهو ما حدث بالفعل حيث تم رفع صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السورية دمشق وعدد من المدن السورية تقديراً له على الدور الذي لعبه في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

- تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: قالت ليلى عبد اللطيف في حلقة سابقة من برنامج الحكاية على قناة "MBC مصر"، أنها ترى بأن عجلة الاقتصاد المصري سوف تعود إلى الدوران بقوة خلال عام 2025 وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سوف يتحسن وينتعش، وأوضحت أن سعر الدولار سوف ينزل إلى تحت الخمسين جنيه للدولار الواحد، وقد تحققت توقعات ليلى عبد اللطيف بالفعل حيث انتعش الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة ووصل سعر الدولار 48.57 جنيه للشراء، و 48.70 جنيه للبيع.

رغم تحقق بعض تنبؤات ليلى عبد اللطيف البالغة من العمر 67 عاماً، إلا أن البعض يتهما بأنها تستقي معلوماتها من جهات استخباراتية دولية، وأمام تلك الاتهامات دافعت ليلى عبد اللطيف عن نفسها وأوضحت أنها تمارس التوقعات منذ طفولتها وأن الله سبحانه وتعالى منحها الإلهام والقدرة على قراءة الأحداث والتنبؤ بها.