كارمن سليمان تشارك أحمد سعد الغناء على المسرح .. وهكذا مازحها

كارمن سليمان مفاجأة حفل أحمد سعد

"بيستهبل" .. أحدث ألبومات أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 09:58 مساءً - يعيش النجمحالة من النشاط الفني، حيث يواصل نجاحاته وحفلاته التي تحييها ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 بنسخته الحالية، وكان آخرها حفله الذي أحياه أمس الجمعة 8 أغسطس وحمل شعار كامل العدد كبقية حفلاته.وكعادةفي حفلاته والتي يحضرها عدد كبير من النجوم والمشاهير، كانت الفنانةمن بين المتواجدين، وقد دعاها سعد لمشاركته في الغناء على المسرح، في لحظة مميزة جمعت بين العفوية والمرح.وقد تشاركا الغناء معًا أغنية "اختيارتي" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومازحهاأثناء الغناء قائلًا: "اختيارتي منورة حياتي علشان جوزك ومراتي موجودين"؛ كما أشاد سعد بصوت كارمن وحضورها ونجاحها.ومن جانبها وجهت كارمن كلمات مؤثرة الىعلى المسرح، قائلة: "أنا مبسوطة إني بغني معاك النهاردة، وألف مبروك على الألبوم.. أول أغنية ليا كانت من ألحانك، وده شرف ليا".كما حضر الحفل أيضًا رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنانةوالتي تفاعلت مع أحمد سعد بالغناء والرقص على أغنية "ايه اليوم الحلو دا".وقد أشعل سعد أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيه منها "ياليالي، اليوم الحلو ده، اختياراتي، وسع وسع، بحبك يا صاحبي، الملوك، سايرينا يا دنيا"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد أغنية "بطة" و"مكسرات"، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.أطلعوا على كيف فاجأ أحمد سعد زوجته علياء بسيوني في يوم ميلادها؟طرح الفنانأغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، حيث طرح سعد 5 أغاني بشكل متتالٍ على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، وأطلق عليهم اسم "الوش الأول"، وجاء طرح الألبوم بشكل سريع بعد تعاقد سعد مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميًا وبطريقة أكثر احترافية.والأغاني هي "بيستهيل" وهي عنوان الألبوم، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس وإخراج الكليب طه التونسي، وفي لفتة طريفة في مقدمة الأغنية، كتب أحمد سعد على التتر، تم تصوير هذه الأغنية قبل اختراع الذكاء الاصطناعي والذكاء عموماً.ثاني أغاني الألبوم التي أطلقها، "أخويا" والتي ظهر فيها شقيقه الفنان عمرو سعد في كليب الأغنية، ليكون تعاون جديد بين الفنانين بعد عدد كبير من الأغاني التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو، والأغنية من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.ثم طرحثالث أغاني الألبوم وتحمل اسم "مكسرات" والتي قدمها سعد على طريقة الفيديو كليب بالطابع الصيفي الرشيق التي يتناسب مع الأجواء التي نعيشها في الوقت الحالي، والأغنية من كلمات حازم إكس وألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني وميكس هاني محروس، والكليب من إخراج طه التونسي.رابع أغاني ألبوم "بيستهبل" جاءت ديو مع الفنانة روبي باسم "تاني" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد بالفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني"، والأغنية أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.وجاءت خامسأغاني الألبوم وآخرها في المرحلة الأولى، بعنوان "بطة" الأغنية طرحها سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي.قد يعجبكم الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025

