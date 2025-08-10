تحذير عاجل من الأرصاد السعودية: موجة شديدة الحرارة تضرب المدينة المنورة والشرقية اليوم.. تصل لأعلى درجة مئوية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تعرض المدينة المنورة والمنطقة الشرقية لموجة حرارية شديدة اليوم، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

موجة شديدة الحرارة تضرب المدينة المنورة والشرقية حيث تصل لأعلى درجة مئوية

وأوضحت الأرصاد أن هذه الموجة تستدعي أخذ الحيطة والحذر، خاصةً لمن لديهم حساسية من ارتفاع درجات الحرارة، وكبار السن، والأطفال. كما دعت الجميع إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

في هذا السياق، تنصح الجهات الصحية باتباع التعليمات الوقائية والابتعاد عن الأنشطة البدنية المكثفة في أوقات الارتفاع الكبير للحرارة، حفاظًا على السلامة العامة.

وتبقى متابعة نشرات الطقس اليومية ضرورية لمعرفة آخر التطورات والأحوال الجوية في مختلف مناطق المملكة.