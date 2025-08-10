تامر عبد المنعم ينقذ مسرحية نوستالجيا 80/90.. ما علاقة الزعيم عادل إمام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 07:00 مساءً - كشف الفنان تامر عبد المنعم عن تدخُّله وإنقاذه لعرض مسرحي في آخر لحظة، يحمل اسم "نوستالجيا 80/90"؛ حيث قام بتجسيد دَور الزعيم عادل إمام في العرض، وذلك بعد تغيُّب الممثل الأصلي قبل بدء العرض وفي اللحظات الأخيرة. تامر عبد المنعم ينقذ "نوستالجيا 80/90": "احترام الجمهور واجب" كتب الفنان تامر عبد المنعم منشوراً عبْر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، كشف من خلاله إنقاذ موقف وعرض مسرحي يحمل اسم "نوستالجيا 80/90"، وذلك بعد تغيُّب واعتذار الممثل الأساسي بالعرض، والذي كان من المفترض أن يجسّد دَور الزعيم عادل إمام، وقام بتأدية الدَور بنفسه.

حيث أوضح من خلال المنشور، التالي: "تغيَّب الممثل الذي يقوم بدَور الزعيم لظرفٍ ما، عن مسرحية نوستالجيا 80/90 أثناء عرضها بالإسكندرية، ولم يكن أمامي سوى أن أؤدي الدور؛ لأن الصالة كانت كومبليه".

وأكمل عبدالمنعم: "وعليه قام الماكيير إسلام عباس بعمله، والكوافيرة سلوى أحمد، وأنا الآخر قمتُ بعملي، وكانت هذه هي النتيجة. شكراً إسلام، انت ماكيير كبير، المسرح لا يعيقه شيء، واحترام الجمهور واجب. عادل إمام".

تامر عبد المنعم "المشخصاتي" المبدع جدير بالذكر، أن الفنان تامر عبد المنعم معروف بقدرته وتميُّزه في تقليد الشخصيات، سواء الفنية أو العامة. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجسّد من خلالها شخصية الزعيم عادل إمام؛ حيث ظهر ذلك واضحاً خلال تجسيده فيلم "المشخصاتي" من خلال تجسيد عدد من الشخصيات الفنية داخل الفيلم، والذي دارت قصته حول "شلبي" الشاب الذي يبحث عن فرصة للعمل في السينما، يتنكّر في زيّ الفتاة الحسناء هند الحريري، ويتوجّه إلى شركة إنتاج سينمائي، ويحاول الحصول على فرصته بإغواء كلّ العاملين بالشركة، ويكشف حقيقته حين تُشهر زوجة المدير مسدسها عليه. وبحثاً عن فرصة أخرى؛ فإن الريجسير عزب يطلب منه أن يقلّد المطرب عمرو دياب كي يغني في حفل زفاف أحد الأصدقاء في حي شعبي، مقابل مئة جنيه، وعقب الحفل تقوم إحدى العصابات بخطف شلبي على أنه عمرو دياب بحثاً عن فِدية.

ثم يتم الإفراج عنه من أجل أن يواصل تشخيص بعض المشاهير، منهم: عادل إمام الذي يذهب للتعزية في وفاة أحد المواطنين. ومحمد فؤاد الذي عليه أن يجعل المعجبة زمردة تكرهه بعد أن يعاملها بجفاء. ثم أحمد زكي وهو يجسّد الجزء الثاني من فيلم أيام السادات. والريس متقال في العريش. تستغله إحدى العصابات في نقل شحنة ممنوعات، وعندما يُكتشف الأمر يقومون باختطاف خطيبته هبة؛ فيجد نفسه يجسّد شخصية مدير أمن يقود مجموعة من رجال الشرطة للقبض على عصابة التهريب، وتخليص حبيبته، ويحصل على فرصة في توقيع عقد البطولة في أول فيلم.

آخر مشاركات تامر عبد المنعم الدرامية تواجَد الفنان تامر عبد المنعم في عملين دراميين في موسم دراما رمضان الماضي: الأول بعنوان "جوما" بمشاركة كبار النجوم مثل: ميرفت أمين، ريم البارودي وغيرهم. وتنتمي الحكاية الدرامية "جوما" إلى الدراما النفسية التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات.

كما شارك في مسلسل "حسبة عمري" الذي جاءت قصته في إطار كوميدي اجتماعي تسلّط الضوء على المشاكل الزوجية وحقوق المرأة. وشارك في العمل عددٌ كبير من النجوم، على رأسهم: روجينا، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد عبد العظيم، إنتصار، إنعام سالوسة.



يمكنكم قراءة هذا الدَور يتمنى محمد فراج تقديمه: فما هو؟!



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».