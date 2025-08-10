سيني جونة للمواهب الناشئة يفتح باب التقديم لدورته الثالثة ضمن فعاليات الدورة الثامنة لـ مهرجان الجونة

برنامج يفتح أبواب الحلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 11:12 مساءً - في كل دورة من دوراته، لا يكتفيبأن يكون مساحة للعرض والتكريم، بل يصر أن يبقى أيضًا نافذة تفتح على الغد.واليوم، يعلن المهرجان عن فتح باب التقديم لبرامج "سيني جونة للمواهب الناشئة" في نسخته الثالثة، ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تُعقد بين 16 و24 أكتوبر 2025، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر لـ مهرجان الجونة السينمائي، ومن الاتحاد الأوروبي في مصر.هنا، حيث تلتقي السينما بالبحر، نُصغى إلى صوت الحالمين، ونُصقل مواهب من هم في أول الطريق، ليتحول الشغف إلى مهنة، والموهبة إلى مشروع حياة.منذ انطلاقته، لم يكن "" مجرّد برنامج تدريبي، بل مساحة حيّة للنمو واللقاء والتجريب. وخلال عامين فقط، احتضن البرنامج مئات الشباب من مختلف أنحاء مصر والمنطقة، فتح أمامهم أبواب الحلم، وربطهم بجمهور من المبدعين، والفرص، والأسئلة التي تصنع فنانًا ناضجًا.وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته النسختين السابقتين من البرنامج، تؤكد هذه المبادرة التزام المهرجان العميق برعاية الجيل القادم من صانعي الأفلام والمبدعين من مصر والعالم العربي وأفريقيا.ويواصل المهرجان في هذه الدورة توسيع نطاق دعمه لصناع الأفلام والمهنيين الشباب، لضمان أن يجد كل موهوب مساحة للنمو، وبناء العلاقات والتألق.خلال العامين الماضيين، قدّمت سيني جونة للمواهب الناشئة فرصة فريدة لمئات المشاركين للوصول إلى صناعة السينما الإقليمية والدولية، والتواصل مع مجتمع من الأقران. وقد حقق العديد من خريجي البرنامج إنجازات مهنية ملحوظة، مشيرين إلى أن مشاركتهم في البرنامج كانت نقطة تحول أساسية في مسيرتهم المهنية.تشمل مسارات البرنامج هذا العام البرنامج الرئيسي "سيني جونة للمواهب الناشئة - Emerge"، والذي يدعو صناع الأفلام والمهنيين الشباب -بما في ذلك المخرجين، كتاب السيناريو، والمنتجين، والممثلين، ومديري التصوير، والمونتيرين، ومصممي الصوت- للمشاركة في فعاليات المهرجان من عروض أفلام، ومحاضرات، وجلسات نقاش، وورش عمل، وفرص تواصل مخصصة. مسار SeeMe الذي يستهدف الممثلين الناشئين، ويمنحهم فرصة عيش تجربة المهرجان، بما في ذلك السير على السجادة الحمراء، والتفاعل مع الصحافة والإعلام، والتقديم المهني أمام المخرجين والمنتجين ووكلاء المواهب. مسار زوايا، الذي يركّز على دعم المصورين، والصحفيين، ونقاد السينما، وصناع المحتوى الشباب والناشئين، من خلال منحهم فرصة تغطية فعاليات المهرجان عبر مقالات، وصور، ومحتوى مرئي، بالتعاون مع فريق الصحافة والنشر في المهرجان. ولأول مرة يقدم البرنامج هذا العام مسار "كلاكيت تاني مرة"، وهو مخصص للخريجين السابقين من البرنامج، حيث يعودون للمهرجان كمرشدين أقران لدعم المشاركين الجدد خلال رحلتهم.يُفتح باب التقديم لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، أو ممن هم في خطواتهم الأولى على طريق السينما. طلاب وخريجون من تخصصات السينما والإعلام، أو من لديهم عمل (فيلم/ مسلسل) عُرض للجمهور، أو مشروع يُراهنون عليه، يُدعَون اليوم ليكونوا جزءًا من هذه التجربة. يحصل المشاركون المختارون على اعتماد رسمي للمهرجان، يشمل حضور العروض، ومنتدى سيني جونة، والتفاعل مع العارضين في سوق سيني جونة، بالإضافة إلى فرص تواصل وتعليم حصرية. كما سيتم تغطية تكاليف السفر المحلي والإقامة وقسائم الوجبات.وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي لـ مهرجان الجونة السينمائي إنه "خلال عامين تحول سيني جونة للمواهب الناشئة إلى واحدة من أقرب المبادرات إلى قلبنا وأكثرها تأثيرًا في المهرجان".مضيفًا أن "توسعة البرنامج إلى عدة مسارات يضمن أن يجد كل موهوب -من صناع الأفلام إلى الممثلين، ومن النقاد إلى صناع المحتوى- مكانًا للتعلّم والنمو والتألق ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".وبدورها قالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان إنه "خلال النسختين السابقتين، لمسنا الأثر التحويلي للبرنامج، حيث بات العديد من خريجينا نشطين بالفعل في صناعة السينما، وكانت تعليقاتهم الإيجابية حافزًا كبيرًا".وأضافت أن "توسيع البرنامج هذا العام هو بمثابة رد للجميل -حيث يعود الخريجون لدعم المشاركين الجدد، لنبني سويًا شبكة إبداعية قوية ومتماسكة".ومن ناحيتها قالت حياة الجويلي، مديرة برنامج سني جونة للمواهب الناشئة إن "التزامنا الدائم هو دعم الجيل القادم من الرواة من مصر والعالم العربي وإفريقيا. وإطلاق مسارات جديدة مثل كلاكيت تاني مرة يؤكد إيماننا بالاستمرارية، والإرشاد، وقوة التعاون في صناعة السينما".التقديم مفتوح حتى 17 أغسطس/آب 2025. إلى كل من يرى في السينما لغة، وفي الحلم مشروعًا قابلاً للتحقّق، نفتح لكم باب "سيني جونة"، وننتظر حكاياتكم: باب التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي لـ مهرجان الجونة السينمائي، حتى موعد أقصاه 17 أغسطس 2025.مهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

