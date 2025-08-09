يقولون.. قلبه بيديها وأمل العالم في إنسانيتها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تواجه سيدة أميركا الأولى تدقيقاً متزايداً، حيث يشير الخبراء السياسيون إلى أنها تقف وراء التحول الأخير في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة وبوتين.

عندما تصل ميلانيا ترامب إلى بريطانيا في زيارة الدولة الثانية لزوجها الشهر المقبل، لن يقتصر الأمر على المصورين الذين يجهدون كل عدسة لالتقاط أدلة على مزاجها الغامض أو علامات البرود في زواجهما، بل سيشمل أيضًا المسؤولين البريطانيين.

بعد ستة أشهر من بدء ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، وهي الفترة التي دار فيها دونالد ترامب حول كل قضية دولية كبيرة تقريبا، أدرك كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية أنهم بحاجة إلى التركيز بشكل أقل على محاولة ترويضه، والمزيد من الوقت على النظر إلى زوجته.

أكدت زيارة ترامب الأخيرة إلى المملكة المتحدة لممارسة رياضة الغولف الشعور بأن السيدة الأولى هي صاحبة التأثير الأكبر على زوجها، وهم ينوون التكيف مع ذلك. ويعتقدون أن ميلانيا كانت وراء تراجع ترامب الأخير عن موقفه بإعلانه أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعاً كما أقر الرئيس بأن زوجته هي من قالت إن فلاديمير بوتين ربما لم يكن صادقًا في رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

لا يقتصر الأمر على ما يقوله الرئيس عن السيدة الأولى علنًا، بل يشمل أيضًا الإشارة باحترام إلى آرائها في جلساتها الخاصة، وفقًا لمصادر تحدثت إلى صحيفة الغارديان. وقال أحدهم: "لقد نال ستارمر احترام ترامب، وسيُبلغه بذلك بالطريقة الصحيحة إذا خالفه الرأي. لكنها هي من يهم".

يتطلب وصول مسؤولي الحكومة البريطانية إلى هذا الاستنتاج بشأن نفوذ ميلانيا إعادة تقييم شاملة. فقد حرصت السيدة الأولى على رفض الكشف عن أسرار شراكتها السياسية. فكلما تكلم أكثر، قلّ ما تتكلمه.

سطحية ومنعزلة سياسياً؟

وكشفت مذكراتها الأكثر مبيعاً، والتي كانت مليئة بالتفاهات، بعنوان "ميلانيا "، وفقاً لأحد النقاد، عن "إنسانة سطحية للغاية، ومنعزلة سياسياً، وهي آخر نوع من الأشخاص الذين يمكن أن تفكر فيهم كزوجة سياسية".

علاوة على ذلك، غالبًا ما تختفي السيدة الأولى عن الأنظار، وتذهب غالبًا إلى نيويورك لتكون أقرب إلى ابنها. ولم يكشف الكشف في أواخر مايو (أيار) عن أنها ربما أمضت أقل من أسبوعين في البيت الأبيض منذ تنصيب زوجها لولاية ثانية عن امرأة تتوق إلى التواجد في المكان الذي يحدث فيه ذلك.

ولم تتكرر زيارتها المنفردة لأفريقيا في عام 2018، وهي الزيارة التي سبقها حفل استقبال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت فيه عن فخرها بعمل برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في معالجة الأمراض والجوع بين الأطفال، وقد تم تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الآن .

في وقت سابق من هذا العام، ألقت ميلانيا نظرة خاطفة على دورها الحالي. في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز"، تحدثت عن حياتها والصعوبات التي واجهتها عند وصولها إلى الولايات المتحدة. ثم تحدثت عن حياتها الحالية.

ربما يعتبرني البعض مجرد زوجة للرئيس، لكنني أعتمد على نفسي، مستقلة. لديّ أفكاري الخاصة، وموافقتي ورفضي. لا أتفق دائمًا مع ما يقوله زوجي أو يفعله، وهذا أمر طبيعي. وتابعت: "أقدم له نصيحتي، وأحيانًا يستمع، وأحيانًا لا، وهذا أمر جيد".

تختلف معه أحياناً

من الواضح أنها اختلفَت معه بشأن كوفيد، ووفقًا لمذكراتها، بشأن الإجهاض - فقد دافعت السيدة الأولى عن حقوق الإجهاض . ارتبط معظم عملها الرسمي بمساعدة الأيتام أو الأطفال المعرضين لخطر الاستغلال عبر الإنترنت. لكن هذا لم يُحدث فرقًا يُذكر.

في فبراير (شباط) 2025، أدرج استطلاع رأي أمريكي ميلانيا في المرتبة العاشرة بين أكثر الأشخاص نفوذاً في إدارة ترامب بعد ستيفن ميلر ، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي .

في وقت إجراء الاستطلاع، كان يُنظر إلى إيلون ماسك، المُهمَل الآن ، على أنه الشخصية الأكثر اهتمامًا من قِبل الرئيس. منذ تلك التداعيات، يقول ترامب إنه لا يثق بأحد. كل هذا جعل عمل الدبلوماسيين، الذين يقضون حياتهم في محاولة تحديد من يحتاجون إلى تنميته في الدائرة المقربة للرئيس، أكثر صعوبة.

قال السفير البريطاني اللورد ماندلسون، المكلّف بمتابعة قرارات ترامب غير المتوقعة واللحظية: "لم أرَ قط مدينةً أو نظامًا سياسيًا يهيمن عليه فردٌ واحدٌ إلى هذا الحد. عادةً ما تدخل نظامًا بيئيًا، لا عالمًا لشخصيةٍ واحدة".

وأضاف دبلوماسي أوروبي: "لقد أصبح تحديد من وما الذي يؤثر عليه، والقيمة النسبية للإطراء أو الحزم، الشغل الشاغل لكل دبلوماسي".

ومع ذلك، توصل المسؤولون البريطانيون إلى استنتاج مفاده أن الإجابة على سؤال الرئيس كانت تحت أنوفهم. وقد شجع ترامب نفسه هذا التفكير.

ويشيرون إلى أنه وصف زوجته ذات مرة بأنها أفضل من يجري استطلاعات رأي لديه، وفي فترة ولايته الثانية أصبح أكثر انفتاحا بشأن تأثير زوجته على تفكيره ــ وهو اعتراف ربما يكون مفيدا لزعيم متأخر في استطلاعات الرأي، وخاصة بين النساء المستقلات اللاتي يشعرن بالنفور بسبب ذكورية ترامب وأسلوبه في عقد الصفقات وفظاظته.

بتقليد ميلانيا، يحظى الرئيس بفرصة لكسب تأييد ناخبين مختلفين. كما تُتيح له السيدة الأولى ذريعةً، إن لزم الأمر، لتغيير مساره، كما حدث عام 2018 عندما انتقدت ميلانيا علنًا سياسة الإدارة المتعلقة بفصل أطفال المهاجرين عن آبائهم، واصفةً إياها بأنها "مُفجعة وغير مقبولة".

وزعمت أنها تعرضت لـ"مفاجأة غير متوقعة"، وهي العبارة التي تكشف عن افتراضها بأنه سيتم استشارتها.

تأثيرها في ملف غزة

كان الأطفال أيضًا من ضمن اهتماماتها بغزة، وفقًا لترامب. وأوضح قائلًا: "ميلانيا تعتقد أن الوضع مروع. إنها ترى نفس الصور التي تراها ونراها جميعًا. الجميع، ما لم يكونوا قاسيين القلب أو أسوأ من ذلك، مجانين، يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكن قوله سوى أن رؤية الأطفال أمر مروع".

في هذا التفكير، لم تكن السيدة الأولى وحدها: 72% من الناخبات، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته يوجوف/إيكونوميست ، يعتقدن أن هناك أزمة جوع في غزة.

في 27 يوليو (تموز)، عندما أصرت إسرائيل على أن المجاعة لم تحدث في غزة أو أنها من صنع دعاة حماس، رد ترامب قائلا إن الصور لا يمكن تزويرها.

وكان هذا ليشكل موسيقى في آذان البريطانيين، الذين كانوا يحثون الرئيس على إيلاء هذه القضية اهتمامه.

لكن المتابعة كانت ضعيفة. زعم ترامب أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني) كمساعدات غذائية لغزة، وهو ادعاء دحضته وسائل الإعلام الأمريكية. وألمح بشكل مبهم إلى إعادة هيكلة مراكز الغذاء التي يديرها صندوق غزة الإنساني المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو البديل الذي تعرض لانتقادات شديدة لبرنامج الغذاء الذي تديره الأمم المتحدة.

ومع ذلك، وبعد أسبوعين، ورغم استمرار الوفيات، أصر سفير ترامب في إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء على أن صندوق غزة الإنساني يعمل بشكل أساسي، بينما حصلت قناة فوكس نيوز على جولة في مركز توزيع تابع لصندوق غزة الإنساني لإظهار وصول الغذاء إلى الفلسطينيين. وقال ترامب إن الأمر متروك لإسرائيل إذا أرادت احتلال غزة بشكل دائم.

رؤية ميلانيا للرئيس الروسي بوتين

كما أشاد ترامب بشكوك السيدة الأولى في تعزيز إعادة تفكيره الجزئية بشأن بوتين. ففي اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في 15 يوليو (تموز)، قال: "أعود إلى المنزل. أقول للسيدة الأولى: تحدثتُ مع فلاديمير اليوم. أجرينا محادثة رائعة". فقالت: "حقًا؟ مدينة أخرى تضررت للتو".

في وقت لاحق من اليوم نفسه، وفي فعالية أخرى بالبيت الأبيض، قال: "كنت أعود إلى المنزل، وأقول: 'سيدتي الأولى، لقد أجريتُ محادثة رائعة مع فلاديمير. أعتقد أننا انتهينا'. ثم أفتح التلفاز، أو تقول لي ذات مرة: 'يا إلهي، هذا غريب، لقد قصفوا للتو دار رعاية مسنين'".

وقد دفعت ملاحظات ميلانيا ترامب إلى التأمل في الأمر: "لا أريد أن أقول إنه قاتل، لكنه رجل قوي، وقد ثبت ذلك على مر السنين".

كيف يرى ترامب زوجته؟

عندما سُئل ترامب عما إذا كانت السيدة الأولى قد أثرت على تفكيره، قال: "ميلانيا ذكية جدًا. إنها محايدة جدًا. إنها محايدة جدًا، بمعنى ما، تشبهني نوعًا ما. إنها ترغب في أن يتوقف الناس عن الموت".

من خلال قولها إنها محايدة، وتريد وقف القتل في أوكرانيا ، ربما تكون ترامب تعيد تنظيم هذه الآراء بلطف مع أحدث نسخة من آرائه.

في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا في 28 فبراير (شباط) 2022، أنهت ميلانيا صمتها الطويل بشأن X، حيث أرسلت صلواتها إلى شعب أوكرانيا، وبشكل واضح لم ترسل صلواتها إلى شعب روسيا .

في فبراير (شباط) 2022، عندما وصف زوجها غزو بوتين لأوكرانيا بأنه "عبقري" ، غرّدت ميلانيا قائلةً: "إنه لأمرٌ مُفجعٌ ومُروّعٌ أن نرى الأبرياء يُعانون. أفكاري وصلواتي مع الشعب الأوكراني. من فضلكم، إن استطعتم، تبرعوا لمساعدتهم".

وفي ذلك النداء، لم توجه ميلانيا أي لوم صريح على الصراع، وأصر ترامب على أن زوجته كانت معجبة ببوتين عندما التقيا لفترة وجيزة في قمة عام 2017، ولكن من المبالغة وصف ميلانيا بأنها محايدة بشأن أوكرانيا.

ميلانيا.. ابنة تاجر السيارات



ميلانيا، الابنة الثرية نسبيًا لعامل نسيج وتاجر سيارات، تلقت مع شقيقتها الكبرى إينيس كناوس تعليمها في ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا الشيوعية. لكن سلوفينيا في الثمانينيات كانت تُعتبر دائمًا الجزء الأكثر ليبرالية في يوغوسلافيا تيتو، وقد صرّحت السيدة الأولى بأنها شعرت دائمًا بارتباط أكبر بالنمسا وإيطاليا منها بالكتلة الشيوعية.

وإذا كان والدها عضوًا في الحزب الشيوعي، فإن الدافع وراء ذلك كان السعي وراء التقدم الذاتي، لا الأيديولوجية.

ميلانيا هي الأمل في "ترامب إنساني"

إن تقييم أهمية ميلانيا في عملية صنع القرار لدى ترامب ذو حدين. فهو يُعطي أملاً ضئيلاً في أن المنظور الإنساني لا يزال يتمتع ببعض النفوذ في البيت الأبيض. لكن هذه النظرية مُحبطة أيضاً، إذ يصعب معرفة مدى انخراطها.

هذا يُعَدُّ مؤشرًا على مشكلة أوسع نطاقًا تواجهها العديد من الدول الغربية. فمع انكماش وزارة الخارجية الأميركية، وانتقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى البيت الأبيض في منصب مؤقت كمستشار للأمن القومي، تُكافح الدبلوماسية الغربية، التي تُبنى تقليديًا حول العلاقات مع وزارة الخارجية، للتكيف مع أسلوب ترامب المُنفلت، حيث تتركز السلطة في يد الرئيس وغرائزه ومحادثاته غير الرسمية، بما في ذلك تلك التي تحدث مع زوجته.

ويجري تجديد فرق الرصد السياسي لتعمل على مدار 24 ساعة تقريبا في محاولة للتكيف مع تصريحات ترامب المستمرة، والتي غالبا ما تسقط أدلة سياسية في المؤتمرات الصحفية المرتجلة، وعلى عتبات المنازل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المثير للسخرية أن العائلة المالكة هي التي ستختبر النظرية القائلة بأن ميلانيا يمكن أن تصبح حليفاً سرياً لبريطانيا في البلاط الملكي.

=============

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن الغارديان

https://www.theguardian.com/news/ng-interactive/2025/aug/09/donald-trump-melania-growing-influence-first-lady