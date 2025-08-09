استمتع بـ 11 دقيقة يوميًا من الرياضة الشهيرة لإضافة عقد كامل إلى عمرك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دراسة حديثة تكشف عن فوائد رياضة التنس لصحة الإنسان

أظهرت دراسة حديثة أهمية ممارسة رياضة التنس بانتظام، حيث تمكنت من إضافة ما يقارب عشر سنوات إلى متوسط العمر المتوقع للشخص. وتأتي هذه الفوائد نتيجة للتأثير الإيجابي الذي تمتلكه هذه الرياضة على صحة القلب والعضلات والجهاز العصبي.

وفي سياق الدراسة التي تابعت أكثر من 8500 شخص على مدى 25 عامًا، أكدت أن لاعبي التنس تمكنوا من إضافة متوسط 9.7 سنوات إلى أعمارهم مقارنة بغير الممارسين، متفوقين على رياضات أخرى مثل تنس الريشة وكرة القدم.

ويمكن تحقيق هذه الفوائد الصحية الكبيرة من خلال ممارسة 11 دقيقة فقط من رياضة التنس يوميًا، حيث تساهم هذه اللعبة في تحسين تدفق الدم، وتوسيع الشرايين، وخفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب المدربة الشخصية المعتمدة ناتاشا تافاريس، يعتبر التنس جزءًا من التمارين الهوائية الموصى بها أسبوعيًا، حيث يساهم في تعزيز القدرة على التحمل وتقوية العضلات المختلفة في الجسم.

وتشير الإحصاءات إلى أن ساعة من لعب التنس الفردي يمكن أن تحرق نحو 600 سعرة حرارية للرجال و420 سعرة للنساء، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على اللياقة والتحكم في الوزن.