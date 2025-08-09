انت الان تتابع خبر السّامرائي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية لتعزيز الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد، استقبل السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، لبحث مستجدات المشهد السياسي وتطورات الملفات الوطنية الراهنة".

واضاف البيان، انه "شهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وأهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية لتعزيز الاستقرار ودعم المسار الديمقراطي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحافظ على وحدة الصف الوطني".

واكد الجانبان، على "ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات بين مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تجاوز الأزمات ودعم العمل المشترك لخدمة العراق وشعبه".

