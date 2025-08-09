الداخلية السعودية تعلن إيقاف تجديد إقامة 47 ألف وافد من أبناء الجنسية اليمنية وتطلب من السعوديين عدم التعامل معهم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إيقاف تجديد إقامة أكثر من 47 ألف وافد من أبناء الجنسية اليمنية والجنسية الإثيوبية، حيث تم ضبط هؤلاء الوافدين خلال الأيام الأخيرة بسبب مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الداخلية السعودية تعلن إيقاف تجديد إقامة 47 ألف وافد من أبناء الجنسية اليمنية

كشفت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود الذين تم ضبطهم خلال الفترة الأخيرة بلغ عددهم 47390 مخالفاً من أبناء الجنسية اليمنية والجنسية الإثيوبية، وهم كالتالي:

- 23,760 مخالفاً تم ضبطهم خلال الحملة الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة من من 6 /2 / 1447، إلى 12/ 2/ 1447.

- 23630 وافداً مخالفاً تم ضبطهم خلال الحملة السابقة ويخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن جميع المخالفين سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وترحيلهم إلى بلدانهم بعد استكمال جميع الإجراءات.

وكانت الداخلية السعودية قد كشفت في بيان صحافي نشرته اليوم عبر حسابها على منصة إكس، أنها نفذت خلال الأيام الماضية الإجراءات النظامية بحق 30,356 وافدً مخالفاً، وأوضحت أنه تم ترحيل 11058 مخالفاً، و وإحالة 16162 مخالفاً للحصول على وثائق سفر، و إحالة 3136 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وذلك من أجل تحقيق أهداف حملة "وطن بلا مخالف"، وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للإستثمار، ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و الرقم (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.