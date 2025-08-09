وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع بعد معاناة طويلة مع المرض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - غيَّب الموت، مساء الجمعة، عميد الفن الكويتي، الفنان محمد المنيع، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن.

ونعى مسؤولون وإعلاميون كويتيون، وفي مقدمتهم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الراحل، معبّرين عن خالص التعازي والمواساة لأسرته وجمهوره، ومؤكدين أن المنيع كان من رواد الفن الكويتي والخليجي، وأثرى الساحة الفنية بأعمال خالدة ومكانة بارزة.

وحظي الفنان الراحل، المولود عام 1930، بمحبة واسعة بين جمهوره، حيث قدّم عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، وكان مثالًا للفنان المخلص لقيمه ورسالة فنه.