القوس اليوم الأحد: توقعات لمسيرة مهنية واعدة وحب جديد

- مهنيًا: لديك أفكار جديدة قد تفتح لك أبوابًا لتوسيع عملك، لا تخف من عرضها.
- عاطفيًا: قد يكون هناك لقاء غير متوقع يثير اهتمامك ويشعل شرارة جديدة في حياتك.
- صحيًا: من الجيد أن تجرب المشي أو الجري الخفيف للحفاظ على نشاطك وحيويتك.
نصيحة اليوم لبرج القوس:
- نصيحة اليوم: المغامرة رائعة، ولكن عليك التخطيط جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة كبيرة.
سمات وعيوب برج القوس:
- سمات القوس: متفائل، محب للسفر، صريح.
- عيوب القوس: متهور، قليل الصبر، يمل بسرعة.
