أعلنت الهيئة الملكية السعودية عن تشديد العقوبات ضد مخالفي نظام حماية حقوق المؤلف، حيث تصل الغرامات المالية إلى 250 ألف ريال سعودي في خطوة حازمة لحماية الإبداع والمبدعين، اقرت المادة (22) من نظام حماية حقوق المؤلف أن أي شخص يعتدي على الحقوق الفكرية أو يخالف أحكام النظام، يعرّض نفسه لسلسلة من العقوبات تصل لإغلاق المنشأة لمدة تصل لشهرين، ومصادرة النسخ والمواد المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

تحذير عاجل للسعوديين والمقيمين: غرامة 250 ألف ريال بسبب منشور قصير.. قرار جديد يضع الجميع في دائرة الخطر

ويشمل القرار الجديد فرض غرامات صارمة على من يقوم بنشر أو إعادة نشر أي محتوى محمي بحقوق المؤلف دون الحصول على الموافقة الرسمية من صاحب الحقوق، حتى وإن كان المنشور عبارة عن بضعة أسطر فقط.

وأكدت الهيئة الملكية أن هذا القرار جاء حفاظًا على حقوق المبدعين وضمان احترام الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل قد تصل إلى إغلاق المنشآت المتورطة، وحجز النسخ المخالفة، أو حتى السجن في بعض الحالات.

كما حذرت الهئية الملكية من تكرار المخالفات، حيث يسمح النظام بمضاعفة العقوبات والغرامات، وهو ما يعني أن المخالفين المستمرين معرضون لعقوبات أشد وأكبر.

يُذكر أن النظام يتيح أيضًا إمكانية فرض تعويضات مالية مناسبة للمتضررين، بالإضافة إلى عقوبات تشهير بحق المخالفين على نفقتهم الخاصة، وتعليق مشاركة المنشآت المخالفة في الفعاليات والمعارض لمدة تصل إلى عامين.

وفي ختام القرار، نبهت الهئية الملكية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المشددة، مشددة على أن حماية حقوق المؤلف تمثل ركيزة أساسية في دعم الإبداع والابتكار داخل المملكة.