هبة طوجي تتألق بحفل استثنائي في مهرجانات بعلبك الدولية بـ "حقبات"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 09:58 مساءً - في أمسية استثنائية جمعت بين عبق التاريخ ووهج الفن، اختتمت الفنانة اللبنانية هبة طوجي مساء أمس الجمعة؛ موسم مهرجانات بعلبك الدولية لهذا الصيف بحفل استثنائي بعنوان "حقبات"، أعده وأشرف عليه الموسيقي أسامة الرحباني، مستحضراً إرث الحضارات القديمة بروح العصر، ومزجاً بين الموسيقى، الضوء، الصورة، والحركة.

ملحمة مسرحية تروي حكاية من التاريخ

"حقبات" لم يكن مجرد حفل غنائي، بل عرض مسرحي-موسيقي مصمم بعناية ليروي حكاية المعبد منذ آلاف السنين حتى اليوم. الفكرة انطلقت من أسامة الرحباني قبل 15 عاماً، وتحققت هذا العام بفضل دمج الأداء الحي مع إسقاطات ثلاثية الأبعاد تُعيد تشكيل المعبد في مراحله التاريخية، من البناء الروماني الأول، مروراً بالعصور البيزنطية والعثمانية، وصولاً إلى بعلبك المعاصرة.

الافتتاح يصور مراحل تشييد هليوبوليس

بدأت الأمسية بالنشيد الوطني اللبناني وسط إضاءة ذهبية غمرت الأعمدة، تلاه عرض بصري استثنائي يصور مراحل تشييد "هليوبوليس".

أطلت طوجي بثوب أبيض مستوحى من الحضارة الرومانية من تصميم نيكولا جبران، مطرز بخيوط ذهبية، لتبدأ تحيتها للجمهور بكلمات مؤثرة عن الصمود والأمل، قائلة: "سنعود معاً عبر الزمن. وسنثبت أن الموسيقى قادرة على عبور القرون".

تحية في ذكرى مرور 100 عام على ولادة منصور الرحباني

تحية خاصة لذكرى مرور مائة عام على ولادة منصور الرحباني- الصورة من مكتبها الإعلامي

افتتحت طوجي برنامجها بأغنية "أنا اسمي بعلبك" (كلمات غدي الرحباني، ألحان أسامة الرحباني)، وسط مشهد راقصين يحملون مشاعل.

ثم قدمت تحية خاصة لذكرى مرور مائة عام على ولادة منصور الرحباني، حيث رافق صوت الراحل وهو يلقي "راجعون من رماده" صور أرشيفية نادرة له على الشاشات.

تكريم زياد الرحباني "الحاضر رغم الغياب"

"غيابك موجع!.. لكن موسيقاك ستبقى معنا"، بهذه الكلمات رثت هبة طوجي الفنان الكبير زياد الرحباني وقدمت بعدها أغنية "بلا ولا شي" بأسلوب مؤثر، رافقها عزف خاص من زوجها إبراهيم معلوف على البوق، أضفى أبعاداً جديدة للأغنية، تلا ذلك ديو موسيقي ارتجالي بين معلوف وأسامة الرحباني، دمج بين الجاز الشرقي والتوزيع الأوركسترالي.

من الأوبرا إلى الروك بإيقاعات نابضة بالحياة

قدمت طوجي تنويعات موسيقية لافتة، فانتقلت من "Ave Maria" إلى أغنيات لبنانية كلاسيكية، مروراً بعمل روك-أوركسترالي بعنوان "النظام الجديد".

أداء مشترك مع المغني الفرنسي اللبناني الأصل Ycare

استضافت طوجي المغني الفرنسي اللبناني الأصل Ycare في أداء مشترك لأغنية Les Cèdres، حيث امتزجت الفرنسية بالعربية على خلفية صور أرز لبنان والجبال؛ ما أضفى بعداً وطنياً وعالمياً في آنٍ واحد.

الحنين للماضي والرومانسية

ختام الحفل وتحية الجمهور - الصورة من مكتبها الإعلامي

خصصت فقرة للأغاني الرومانسية التي تميز صوتها الشفاف، منها "أول ما شفته" و"لا بداية ولا نهاية"، وأخرى تحاكي الحنين للماضي مثل "زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان"، مع مشاهد ضوئية بالأبيض والأسود تحاكي صور بيروت القديمة.

بعدها اختتمت طوجي الأمسية بأغنية "بلد التناقض" التي تفاعل معها الجمهور واقفاً، ملوحاً بالأعلام اللبنانية، فيما تداخلت المؤثرات الضوئية مع الألعاب النارية التي أضاءت سماء بعلبك، لتغلق طوجي موسم المهرجانات على وعد بالعودة.