مصرع وإصابة عشرات المهاجرين بينهم مصريون وسودانيون

أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع حـادث غـرق مأساوي لمركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل طبرق، كان على متنه 79 مهاجرًا بينهم مصريون، وذكرت التقارير أن عناصر أمن السواحل الليبية عثرت حتى الآن على 21 جثث ، فيما تمكنت من إنقاذ 10 أشخاص، بينهم 8 مصريين واثنان من السودان. ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين الآخرين جراء الحادث.

