شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يخوض تجربة هايكنج على مرتفعات عقبة القرون بعسير .. فيديو +صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاض وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب تجربة ميدانية مميزة على مرتفعات عقبة القرون في منطقة عسير، ضمن نشاط “هايكنج” يهدف إلى إبراز المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، والترويج للسياحة البيئية كأحد المسارات الواعدة في القطاع السياحي.

الرحلة التي جاءت في أجواء جبلية خلابة، عكست اهتمام الوزير الشخصي بالتعرف عن قرب على المواقع السياحية ذات الطابع الطبيعي، في خطوة تترجم التوجه الرسمي نحو جعل هذه الوجهات ضمن خارطة السياحة المستدامة في المملكة.

وتُعد عسير من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، بفضل ما تتميز به من تنوع بيئي وثقافي، حيث استقبلت العام الماضي نحو 8 ملايين سائح، فيما تتواصل خطط تطوير البنية التحتية السياحية، ومنها إضافة 4 آلاف غرفة فندقية جديدة لتلبية الطلب المتزايد.

وتعكس هذه المشاركة الميدانية التزام وزارة السياحة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم الاستثمار السياحي وتوسيع نطاق الأنشطة التي تجذب السياح المحليين والدوليين على حد سواء.