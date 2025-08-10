شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الصحة العامة تنصح بارتداء الملابس المناسبة للوقاية من الإجهاد الحراري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوصت هيئة الصحة العامة بضرورة ارتداء الملابس المناسبة عند العمل في درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس، وذلك للحد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري.

وأوضحت الهيئة أن الملابس الخفيفة والفضفاضة تساعد في تبخر العرق، مما يقلل من شعور الجسم بالحرارة.

كما أكدت على أهمية ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة التي توفر حماية للوجه والرقبة، والنظارات الواقية التي تساهم في تقليل إجهاد العين الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

وشددت الهيئة أيضًا على ضرورة استخدام السترات المبردة لتنظيم درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى أهمية استخدام واقي الشمس بمعامل حماية 30+ وإعادة تطبيقه كل ساعتين لضمان الحماية الكافية من أشعة الشمس الضارة.