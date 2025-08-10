ابوظبي - سيف اليزيد - أوكرانيا تقصف مصفاتين للنفط في عمق روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن طائراته المسيرة أصابت مصفاتي نفط في عمق روسيا.

وقال الجيش إن مصفاة نفط كبيرة في منطقة ساراتوف غرب روسيا استهدفت بطائرة مسيرة.

وأدلى رومان بوسارجين، حاكم المنطقة بتعليق مقتضب حول الأمر، قائلاً إن "إحدى المنشآت الصناعية تضررت"، مضيفًا أن شخصًا واحدًا قُتل نتيجة هجوم الطائرة المسيرة.

وصرح مصدر في إدارة الاستخبارات في أوكرانيا أن مصفاة أخرى تضررت في مدينة "أوختا" الشمالية النائية في جمهورية كومي، على بُعد حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل) من خط المواجهة.

وأكد حاكم كومي عبر قناته، على تطبيق "تلغرام"، وقوع هجوم بطائرة مسيّرة على المنطقة، لكنه لم يذكر مصفاة أوختا، ونفى وقوع إصابات في الهجوم.

وقال حاكم بيلغورود الروسية إن امرأة لقيت حتفها في المنطقة الروسية، التي غالبًا ما تتعرض لنيران أوكرانية نظرًا لقربها من خط المواجهة.