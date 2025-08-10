من دينا محسن إلى ويزو.. هذا هو السر وراء اسم نجمة مسرح مصر

دينا محسن عن سر لقبها ويزو: على اسم "لانشون"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 11:12 مساءً - كشفت نجمة "مسرح مصر" الفنانةعن السر وراء تلقيبها بـ "ويزو"، كما تحدثت عن فضل الفنان أشرف عبد الباقي ودوره في مشوارها الفني؛ وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي" المذاع على قناة "الشرق".كشفت الفنانة الشابةعن السر وراء لقب "ويزو" الذي اشتهرت به، مؤكدة أن فكرة اللقب جاءت من حبها لنوع "لانشون" كانت تفضل تناوله، حيث أطلق أصدقاؤها في مرحلة الإعدادية هذا الاسم، ومنذ مرحلة الإعدادي استمر معها إلى مرحلة الجامعة وبعدها عند دخولها المجال الفني.حيث قالت: "أنا كنت بحب نوع لانشون أوي اسمه ويزو، وأحد أصدقائي وأنا في 3 إعدادي، خرج وقال دينا محسن اللي في 3/5 اسمها ويزو، ومن بعدها أصبح اسم الشهرة الخاص بي، من كثرة إحضاري لهذا اللانشون معي في المدرسة".موضحة أن هو اسم شهرتها بين أصدقائها فقط ولكن لا يناديها به أحد في المنزل سواء زوجها أو أفراد أسرتها.وخلال الحلقة، تحدثت عن مشوارها الفني، والذي أرجعت الفضل الأول والأخير فيه للفنان أشرف عبد الباقي، حيث قالت: "أستاذ أشرف عبد الباقي صاحب الفضل عليَّ في مشواري الفني، والبداية كانت من خلال مسرحية "جد جدًا" ثم جاء بعدها الانتشار من خلال "تياترو مصر، ومسرح مصر" وهو السبب في اكتشاف موهبتي".وأكملت: "الأستاذ أشرف عبد الباقي هو من أمن بينا جميعًا، لأنه أحضر مجموعة من الشباب لا يعرفهم أحدًا وليس لهم أي جماهير، وأعطانا رواتب شهرية، وقام باستئجار شقق لنا في مدينة السادس من أكتوبر بجوار المسرح حتى لا ننفق أموالنا على المواصلات، وكان مدير أعماله يحضر لنا الطعام، فهو رجل كريم وفنان عظيم".وأضافت ويزو: "ونظرًا لحبنا كمجموعة لبعض وحبنا للفن فربنا أكرمنا، فلم نكن نخطط للشهرة أو أي شيء آخر، كنا نفعل ما نحبه فقط وهو شغفنا بالفن، وقدمنا 130 مسرحية، وكانت مجموعة المسرح تضم على ربيع، مصطفى خاطر، أوس أوس، حمدي الميرغني، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن "توتا"، وعمر متولي الذي استمر معنا للموسم الخامس، إسراء عبد الفتاح، سارة الدرزاوي، وبيشوي وإبرام، وكلنا وصلنا لمكانة كويسة في الفن".اطلعوا على ماذا قالت ويزو عن تعاونها مع محمد إمام في اللعب مع العيال؟كانت آخر مشاركاتالفنية خلال فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي تم عرضه في عيد الفطر 2025، وجسدت خلال أحداثه دور راقصة استعراضية، حيث دار الفيلم في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.فيلم "فار بـ 7 ترواح" شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليله، مصطفى عنبه، دنيا جمعة والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي.شاركت أيضاً في موسم دراما رمضان 2025، كضيفة شرف خلال مسلسل "سيد الناس" حيث ظهرت في الحلقة السابعة، وجمعها مشهد بـ عمرو سعد وأحمد رزق وأحمد فهيم. إذ التقوها ليسألوا عن شخص ما، فيجمعهم موقف كوميدي، لتحقق بهذه المشاركة أمنيتها بالعمل مع المخرج محمد سامي الذي أعلنت في أكثر مناسبة عن رغبتها في العمل معه.