بسمة بوسيل تكشف تفاصيل أزمة ابنها آدم الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 12:58 مساءً - كشفت الفنانة بسمة بوسيل في آخر لقاء لها عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها نجلها آدم خلال الأشهر الماضية، والخطوات العلاجية التي لجأ لها الأطباء حتى يستعيد صحته من جديد، خاصةً وأنه نتج العديد من المضاعفات التي أثرت على وظائف الأمعاء.

تفاصيل أزمة آدم تامر حسني

أكدتأن هذه التجربة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، خاصةً وأن التشخيص الطبي في بدايته كان معقد ولم يتمكن الأطباء من التعرف على مشكلته الصحية في البداية، حيث اعتقد الأطباء أن الأعراض تعود لمشكلة في الطعام الذي تناوله مؤخراً، قبل أن يتضح أن السبب هو التهاب الزائدة الدودية وانفجرت بعدها داخل جسمه.

ذكرت بسمة بوسيل أن الأعراض التي ظهرت على ابنها آدم تامر حسني لم تكن واضحة في البداية، موضحة أنه شعر بتعب مفاجئ، مما جعل الأمر يبدو كأنه تسمم غذائي أو مشكلة بسيطة في المعدة، لكن تدهور حالته بشكلٍ سريع جعل الأطباء يراجعون حالته الصحية واتضح أن الزائدة الدودية قد انفجرت، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

كما كشفت أنه بعد الجراحة الأولى وضع الأطباء حالته تحت الملاحظة وأجرى عمليه جراحية ثانية لحل مشكلة في الأمعاء نتجت عن انفجار الزائدة، وأكدت بسمة أن حالة نجلها تحسنت بشكلٍ كبير ويتواجد في المنزل لكنه ما زال في مرحلة النقاهة وقالت أنه يحتاج لمدة لا تقل عن 10 أيام إضافية حتى يستطيع أن يعود لحياته من جديد ويتواصل مع الآخرين.

بسمة بوسيل ممثلة لأول مرة في السينما مع رامز جلال

على صعيدٍ آخر، تخوضأولى تجاربها في عالم التمثيل بوجهٍ عام ليس في السينما فقط، وذلك خلال فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال حيث تجسد دور البطولة النسائية أمامه، حيث وافقتعلى تجربة التمثيل التي تأجلت طوال السنوات الماضية، لتكمل بها دخولها عالم الفن بقوة بعدما احترفت الغناء منذ طلاقها من زوجها تامر حسني وتقديمها أكثر من أغنية ناجحة.

وتجسد بسمة بوسيل خلال أحداث فيلم "بيج رامي" شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران خاصةً مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

