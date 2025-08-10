مازلتُ قادراً على القتال.. جاكي شان يتسلّم جائزة الفهد المهني في مهرجان لوكارنو السويسري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 08:07 مساءً - في أمسية مبهرة على ساحة "بيازا غراندي" في قلب لوكارنو السويسرية، خطف أسطورة السينما العالمية جاكي شان الأضواء وهو يتسلم جائزة "الفهد المهني"؛ تكريماً لمسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً. وبحيوية وروح مرحة، أكّد النجم البالغ من العمر 71 عاماً، أنه مازال قادراً على القتال. وسْط تصفيق حارّ من الآلاف الذين جاءوا لتحيته.

جاكي شان يواصل مسيرته الفريدة

حظي نجم هونج كونج وأيقونة السينما العالمية جاكي شان، باستقبال حافل في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، مساء أمس، فور ظهوره على المسرح لتسلُّم الجائزة.

وبدأ شان كلمته عقب تكريمه قائلاً: "بونا سيرا"؛ مُظهراً مهاراته التي اعتاد الجمهور عليها في أفلامه. ثم قال: "أنا سعيد جداً ويشرّفني أن أكون هنا، أشكر جميع المخرجين والنجوم حول العالم، الذين جعلوني أبدو ما أنا عليه الآن". وشكر بشكل خاص محبي جاكي شان حول العالم؛ قائلاً: "بفضلكم، أنا هنا".

وخلال كلمته على المسرح، تذكّر شان، عندما سأله والده ذات مرة، إن كان سيظل قادراً على القتال في سن الستين؟ وقال نجم الأكشن مازحاً: "عمري 71 عاماً، ومازلت قادراً على القتال. كما أنني هذا العام أكون قد أمضيت 64 عاماً في صناعة السينما".

واختتم كلمته بتمنّيه لعالم متحد: "أتمنى للعالم الحب والسلام. أحبكم جميعاً".

وقبل بدء الحفل؛ تحديداً على السجادة الحمراء، أمتع شان معجبيه بتلويحات وابتسامات عريضة، وبحركات فنية قتالية، وبالتقاط صور مع الجمهور.

مهرجان لوكارنو: تكريم جاكي شان حُلم صار حقيقة

وعلى جانب آخر، قال المدير الفني لمهرجان لوكارنو "جيونا، أ. نازارو" عن تكريم شان: "حُلم أصبح حقيقة". وتابع: "إنه نجم آسيوي كبير، ومخرج سينمائي ماهر، وركيزة أساسية في هوليوود بأفلام الحركة التي سدّت فجوة كبيرة، وإنه كان منذ ما يقرب من 60 عاماً، أحدَ الوجوه الأكثر شهرة في العالم".

وأضاف نازارو: "جاكي شان شخصية محورية في السينما الآسيوية المعاصرة، وقد أعادت بصماته صياغة قواعد السينما في هوليوود. منذ سنوات دراسته في أكاديمية الدراما الصينية تحت إشراف الأستاذ يو جيم- يون، وعمله في سن مبكر كممثل مجازف".

جاكي شان

وُلد جاكي شان عام 1954 في هونغ كونغ، واسمه الحقيقي "شان كونغ سانغ". التحق في طفولته بـ"أكاديمية الدراما الصينية"؛ حيث تدرّب على فنون الأداء والأكروبات وفنون القتال؛ مما مهّد لدخوله عالم السينما كممثل بديل في أفلام كونغ فو في أوائل السبعينيات.

انطلق نجمه عالمياً بفضل دمجه الفريد بين الأكشن والكوميديا، وأصبح أيقونة في أفلام مثل: Police Story، وProject A، وRush Hour. إلى جانب التمثيل، عمل كمخرج، ومنتج، ومؤلف موسيقي، ومغنٍ، ونفّذ معظم مشاهده الخطيرة بنفسه؛ ليكسب احترام الجمهور حول العالم.

يُعرف شان بأعماله الخيرية الواسعة، وقد حصل على عشرات الجوائز العالمية، وظل لعقود رمزاً للتواصل الثقافي بين الشرق والغرب من خلال السينما.

