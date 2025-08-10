رفقة إلهام شاهين.. أول ظهور لـ محمد منير بعد خروجه من المستشفى – صور

حرصت النجمة إلهام شاهين على زيارة الكينج محمد منير في منزله، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل أيام، ودخل على إثرها المستشفى، إذ غادرها عصر اليوم الخميس.

وقال منير، في بيان، إنه الآن متواجد في منزله، ويستعيد نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة، ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وكان قد طرح قبل أيام أغنية «أنا الذي» وسبقها دويتو «الذوق العالي» مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.

وكان منير بدأ موسم الصيف بأغنية «ملامحنا»، وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا، ومن بين الأغاني الجديدة التي سيتم تسجيلها أغان تلامس أحاسيس الناس وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.

وكان الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها للمستشفى، مما أدى إلى تأجيل حفله بمهرجان العلمين، الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري.

المصري اليوم