الداخلية السعودية تعلن ترحيل 3 آلاف إمرأة و20 ألف رجل بسبب هذه المخالفة التي يتساهل بها الكثير من الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها تقوم حاليًا بتنفيذ الإجراءات النظامية بحق آلاف الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينهم أكثر من 3 آلاف إمرأة و 20 ألف رجل، ومن المقرر أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قالت وزارة الداخلية السعودية، أن 23630 وأفداً مخالفاً يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 3029 إمرأة، و 20601 رجل، وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي ارتكبها المضبوطين تشمل مخالفة نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما كشفت الوزارة عن ترحيل 11058 مخالفاً خلال الأسبوع الماضي، وإحالة 16162 مخالفاً للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3136 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

وفي بيان صحافي نشرته عبر حسابها على منصة إكس، كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملة الميدانية التي نفذتها الأجهزة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 6 /2 / 1447، إلى 12/ 2/ 1447، وأوضحت أن الحملة شملت كافة مناطق المملكة وأسفرت عن ضبط 22072 مخالفاً، بينهم 13833 مخالفاً لنظام الإقامة، و 4624 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 3615 مخالفاً لنظام العمل.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر حسابها على منصة إكس، أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 1640 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، بينهم 35% من الجنسية اليمنية، و 64% من الجنسية الإثيوبية، و 1% من جنسيات أخرى.

كما تمكنت الحملة من ضبط 48 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى ضبط 37 مواطن متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية حملات ميدانية أسبوعية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وخالية من المخالفين، وفي الوقت الذي تعاقب فيه الوافدين المخالفين بالترحيل إلى بلدانهم فإنها تفرض أيضًا عقوبات صارمة على المواطنين السعوديين الذين يتعاونو مع المخالفين ويقدمو لهم المساعدة بأي شكل من الأشكال، وتصنف الوزارة هذه العمل بأنه جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويعاقب مرتكبها بأربع عقوبات رادعة، هي السجن مدة تصل 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم لإيواء المخالفين، بالإضافة إلى التشهير به عبر وسائل الإعلام المختلفة.