نتيجة السرعة الجنونية أكثر من 50 ضحية في أسبوع واحد

عدن - ياسمين التهامي - نتيجة السرعة الجنونية أكثر من 50 ضحية في أسبوع واحد

تواصل الحوادث المرورية حصد الأرواح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حيث أسفرت عن سقوط أكثر من 50 ضحية بين قتيل وجريح في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الجاري.



وأعلن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن 56 شخصًا سقطوا ضحايا في 52 حادثة مرورية، حيث لقي 11 شخصًا حتفهم، فيما أصيب 45 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 27 حالة "بليغة". وبلغت الخسائر المادية لهذه الحوادث نحو 7.3 مليون ريال.



وتنوعت طبيعة هذه الحوادث بين صدام مركبات (36 حادثة)، ودهس للمشاة (12 حادثة)، وانقلاب مركبات (3 حوادث)، إضافة إلى حادثة ارتطام بجسم ثابت وتأتي تلك نتيجة السرعة الزائدة.

وتُشير الإحصائيات إلى تزايد مقلق في أعداد الضحايا، حيث وصل إجمالي ضحايا الحوادث المرورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 2,899 شخصًا، منهم 376 قتيلًا و2,523 جريحًا.