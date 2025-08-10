درع المجتمع: كريستال بالاس يحرز اللقب بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح

الرياص - اسماء السيد - لندن : أحرز كريستال بالاس لقب درع المجتمع بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 3 2 (الوقت الاصلي 2 2) الاحد على ملعب ويمبلي.

وتقدم ليفربول مرتين في الوقت الاصلي بواسطة الفرنسي أوغو ايكيتيكي (4) والهولندي جيريمي فريمبونغ (21)، ورد بالاس في المرتين عبر الفرنسي جان فيليب ماتيتا (17) والسنغالي إسماعيلا سارا (77).

وكان دين هندرسون حارس بالاس نجم المباراة وتحديدا في ركلات الترجيح حيث تصدى لمحاولتي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر وهارفي ايليوت في حين سدد المصري محمد صلاح ركلته عاليا.

وتجمع مباراة درع المجتمع سنويا بين بطل الدوري الانكليزي وبطل الكأس. وكان ليفربول توّج بلقبه العشرين في الدوري الانكليزي الممتاز معادلا الرقم القياسي لجاره مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، في حين احرز كريستال بالاس اول لقب في تاريخه بتتويجه بطلا لكأس انكلترا بفوز مفاجىء على مانشستر سيتي 1 0 في النهائي.

وكان هندرسون ايضا مهندس فوز بالاس ضد سيتي في نهائي الكأس عندما تصدى لركلة جزاء للمصري الاخر عمر مرموش قبل أن يسجل زميله ايبيريتشي ايزي هدف الفوز لبالاس.

وأشرك ليفربول اربعة لاعبين جدد انضموا الى صفوفه خلال الصيف الحالي وهم ايكيتيكي والظهيران الهولندي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز، بالاضافة الى صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس. وغاب عن الـ "ريدز" لاعب وسطه الهولندي راين غرافنبرخ بعد ان وضعت زوجته مولودا السبت، فيما شارك الارجنتيني ألكسيس ماك اليستر غير الجاهز بدنيا تماما في الدقائق العشرين الاخيرة وأهدر احدى الركلات الترجيحية.