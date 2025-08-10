الهلال السعودي يعلن تعاقده مع نونييس قادما من ليفربول 

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : حسم نادي الهلال السعودي صفقة انضمام النجم الأوروغوياني لنادي ليفربول بطل انكلترا، داروين نونييس لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" السبت مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة وعلّق عليها "نمر أزرق في العرين.. نونييس هلالي".

ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، فإن الهلال دفع 53 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات إبن الـ 26 عاما.

ودافع نونييس عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

وبات ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعدا للتخلي عن نونييس بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه استرليني والألماني فلوريان فيرتس ضمن إجمالي 300 مليون يورو أنفقها النادي في سوق الإنتقالات الصيفي الحالي. ومن المحتمل أن يحطم ليفربول الرقم القياسي اكبر صفقات الدوري على الإطلاق بحال نجاحه في استمالة السويدي ألكسندر أيزاك.

من جهته، يواصل الهلال الذي فاجأ العالم بإقصاء مانشستر سيتي الإنكليزي من ربع نهائي كأس العالم للأندية، تعزيزاته بقيادة مدرب إنتر ميلان الايطالي السابق سيموني إينزاغي طامحا لاستعادة لقب الدوري السعودي.

وسينضم نونييس الى كوكبة من النجوم المتواجدين في العملاق السعودي أمثال البرتغاليين روبن نيفيش وجواو كانسيلو، السنغالي خاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وبدا نونييس كأنه يودع جمهور "أنفيلد" بعد استبداله في الدقيقة 80 من المباراة التي فاز بها وديا على أتلتيك بلباو الإسباني 4 1 الإثنين في "أنفيلد"، ثم نشر لاحقا في حسابه على موقع أكس صورتين وهو يصفق للجمهور وأخرى يضع فيها يده اليمنى على قلبه لإعراب عن محبته لهم، مرفقة هذه الصور بقلب كرمز تعبيري ومن دون أي كلمات.