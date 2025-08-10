دورة سينسيناتي: بداية قوية لسينر وشفيونتيك ووجهان مختلفان لسابالينكا

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : حقّق الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا وحامل اللقب عودة قوية منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتغلب بسهولة على الكولومبي دانيال إيلاهي غالان 6 1 و6 1 في الدور الثاني من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

كما تأهلت إلى الدور الثاني بطلة السيدات البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بفوزها على بطلة 2023 التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 7 5 و6 1 بعد تقديمها وجهين مختلفين، والبولندية إيغا شفيونتيك الثالثة بفوزها من دون عناء على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6 1 و6 4.

في منافسات الرجال، فاز سينر بالأشواط الخمسة الأولى من المباراة بـ 15 دقيقة، حيث لم يمنح منافسه القادم من التصفيات أي فرصة لالتقاط أنفاسه.

واحتاج سينر لـ 59 دقيقة فقط من أجل حسم المباراة مسجلا رقما قياسيا شخصيا في مشواره ضمن دورات رابطة المحترفين، متفوقا على رقمه السابق بدقيقة واحدة.

وحقّق حامل اللقب فوزه الـ 22 تواليا في الملاعب الصلبة، حيث تعود هزيمته الأخيرة الى نهائي دورة بكين في أيلول/سبتمبر الماضي عندما خسر امام غريمه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراس في النهائي.

وقال سينر عن عودته الى المنافسة بعد غيابه عن دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة "لم أكن أعرف ما أتوقعه. أنا سعيد لأنه ليس من السهل اللعب هنا".

وأضاف "اليوم، لقد وجدت مواقعي بشكل جيد على أرض الملعب لكن لا يزال هناك مجالات للتحسن. كونها المباراة الأولى، فلم يكن بالإمكان أن أتمنى نتيجة أفضل".

ويلتقي سينر في اختباره التالي الكندي غابريال ديالو الثلاثين الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7 5 و6 4.

كما بلغ الدور الثالث الأميركي تايلور فريتس الرابع والدنماركي هولغر رونه السابع بفوز الأول على مواطنه إيميليو نافا 6 4 و6 4 والثاني على الروسي رومان سافيولين 7 5 و7 6 (7 5)، فيما كان النروجي كاسبر رود الحادي عشر أبرز ضحايا الدور الثاني بسقوطه امام الفرنسي أرتور ريندركنيش 7 6 (7 5) و4 6 و2 6.

ووقع رود ضحية 34 خطأ مباشرا، وخسر إرساله أربع مرات ليفشل في إيقاف العودة القوية لمنافسه الذي تأهل الى الدور الثالث بعد لقاء دام ساعتين وثلاثة أرباع الساعة.

وخرج أيضا الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن بخسارته امام الفرنسي الآخر بنجامان بونزي 7 5 و4 6 و6 7 (4 7).

واستهل الأميركي تومي بول مشواره بعد خروجه من الدور الثاني في ويمبلدون بالفوز على الإسباني بيدرو مارتينيس 6 2 و6 2، فيما تغلب مواطنه فرانسيس تيافو العاشر على الإسباني الآخر روبرتو كارباييس 6 4 و6 3 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على المجري فابيان موروشان 7 6 (7 3) و6 2.

وجهان مختلفان لسابالينكا

وفي دورة السيدات الألف نقطة وبعد غيابها عن دورة مونتريال عقب خروجها من الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، حققت سابالينكا عودة موفقة إلى الملاعب في الدورة التي أحرزت لقبها العام الماضي على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا، وبلغت الدور الثالث بعدما أنقذت 12 فرصة لفوندروسوفا من أجل كسر إرسال البيلاروسية، حاسمة اللقاء 7 5 و6 1 في ساعة و32 دقيقة.

وقدمت سابالينكا وجهين مختلفين في مواجهتها مع بطلة 2023، إذ عانت في المجموعة الأولى واحتاجت إلى 54 دقيقة لحسمها في الشوط الثاني عشر بعد كسرها إرسال منافستها، لكنها كشرت عن أنيابها في الثانية وأنقذت خمس فرص لكسر الإرسال من أجل التقدم 4 1، ثم عادت من تخلف 0 30 في الشوط السابع لتحسم اللقاء.

وقالت البيلاروسية بعد فوزها الخامس على فوندروسوفا في تسع مواجهات بينهما "دائما ما تكون المواجهة معها صعبة. لقد دفعتني إلى أقصى الحدود. إذا فقدت تركيزك لبعض الشيء، سيكلفك ذلك خسارة مجموعة. كان عليّ القتال على كل كرة في مواجهتها".

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث البريطانية إيما رادوكانو الثلاثين التي تغلبت بدورها على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6 3 و6 2.

وستكون المواجهة بين اللاعبتين إعادة للدور الثالث من بطولة ويمبلدون لهذا العام حين حققت سابالينكا فوزها الثاني على البريطانية من أصل مواجهتين بينهما.

وبدورها، لم تجد شفيونتيك بطلة ويمبلدون صعوبة على الإطلاق في الفوز على بوتابوفا 6 1 و6 4.

وفشلت شفيونتيك التي بلغت نصف النهائي في النسختين الأخيرتين في بلوغ نهائي هذه الدورة حتى الآن، وهي تُعد من بين دورتين للألف نقطة الى جانب كندا لم تفلح في تجاوز المربع الذهبي فيهما.

وقالت شفيونتيك "أردت أن ألعب بصلابة، ولكن بشراسة أيضا. كان أداءي متذبذبا في المجموعة الثانية".

وأضافت "لكن في اللحظات الحاسمة، رفعت مستواي لأحسم الفوز".

وتابعت "المباراة الأولى في أي بطولة دائما ما تكون صعبة. الآن لديّ فرصة لخوض مباراة أخرى هنا" حيث تلتقي الأوكرانية مارتا كوستيوك الفائزة على الألمانية تاتيانا ماريا 6 0 و6 1.