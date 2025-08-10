نواف السليمان يتحدث لـ الخليج 365 عن فيلم "قشموع"، ويكشف عن موسم ثانٍ لـ مسلسل "هزاع "

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 02:06 مساءً - تواجد الفنان نواف السليمان في العرض الخاص والأول للفيلم السينمائي "قشموع" بحضور أبطال العمل ومحبي السينما وعدد من الفنانين بواجهة روشن وتحديداً بسينما فوكس.

بدايةً ثمّن نواف السليمان جهود "الخليج 365 "بالتواجد بجميع المحافل الفنية ثم قال: "فيلم "قشموع" هو فيلم لطيف وكوميدي وخفيف، و أجسد بالعمل دور شخص يبحث عن بطل الفيلم "قشموع".

وتابع السليمان قائلاً: "الفيلم كوميدي جميل وهو من بطولة وتأليف الفنان محمد الراشد، وتشارك فيه نخبة عزيزة وجميلة أحببت العمل معهم، ومنهم الفنان سعيد صالح وبيومي فواد ومحمد أصايل ومحمد الجبرتي وسالم الخزيم، وجميعهم كانوا طاقه إيجابية لنا بالفيلم، ولم نشعر بوقت التصوير ولا مصاعب بالعمل لجمال فريق العمل بأكمله.

وتابع السليمان قائلاً: "قد تكون هنالك صعوبة واحدة صادفتنا وهي أثناء تصويرنا بمشاهد في الصحراء، فكانت هنالك عواصف رملية وفي فصل الصيف، ولكن الحمد لله تغلبنا عليها بفضل الله ثم الفريق الرائع الذي عملت معهم".

وكشف الفنان نواف السليمان حصرياً لـ الخليج 365 عن موسم ثانٍ لمسلسل "هزاع "قائلاً: من المفترض ألا أقول، ولكن الخليج 365 لا أخفى عنها شيئاً من نشاطاتي، نحن نحضر لموسم ثانٍ لمسلسل هزاع والذي وجد أصداءً جميلة بالموسم الأول له، وإن شاء الله ينال الموسم الثاني إعجاب الجمهور".فيمن إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم،، بدر محسن، وبيومي فؤاد، علياء محمد، عهود السامر، فتون الجارالله، سارة الجابر".وكانت آخر أعمال عُرضت للفنانهي فيلم "ليل نهار" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان،، وعلي إبراهيم.

وتدور أحداث العمل حول المطرب "نَهار" ذي الشعبية الكبيرة لحمله اتهامات بالعنصرية، ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة.

و مسلسل "هزاع" تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، يتناول المسلسل قصة اللص "هزاع "الذي يتم تعيينه في وظيفة طبيب نفسي عن طريق الخطأ، ويبدأ في علاج المرضى بالخداع ويكتسب شعبية كبيرة، حتى يجد أن ماضيه يطارده وتتوالى الأحداث. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الهليل، ومن بطولة: الفنان خالد صقر، سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، وأسامة القس.

