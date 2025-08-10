لقطة عائلية دافئة لعمرو دياب مع جانا وكنزي تشعل أجواء الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - بعيداً عن أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا" التي جعلته في صدارة الترند طوال الفترة الماضية، عاد النجم عمرو دياب ليصبح حديث منصات التواصل الإجتماعي من جديد، ولكن هذه المرة بصورة عائلية جمعته بـ ابنتيه جانا وكنزي.

لحظة أبوية دافئة على شاطيء البحر

سكرين شوت من الاستوري الخاص بحساب جانا دياب على إنستغرام

"خطفوني" ديو غنائي جمع عمرو دياب وابنته جانا

وثقت تلك اللحظة الأبوية، ابنته جانا دياب، إذ نشرت تلك الصورة التي جمعتهما على شواطئ إحدى المدن الساحلية عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها على "إنستغرام"، وظهر فيها "الهضبة"، وهو وسط ابنتيه، والسعادة والفرحة ترتسم على وجوههم.واللافت في ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، هو الديو الغنائي الذي جمعه بـ ابنته "" من خلال أغنية "خطفوني"، والذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة وقت طرحه.

وتحت قيادة المخرج طارق العريان، صوَّر "الهضبة" كليب أغنيته "خطفوني" بالساحل الشمالي، وكعادة "دياب"، حرص على أن تكون أجواؤها متماشية مع أجواء فصل الصيف، من بحر وسماء صافية وهواء نقي، وهذا ما تحقق بالفعل فجاءت جميع مشاهد الكليب على البحر ووسط الرمال الصفراء الناعمة، جميعها تصدرها السوبر ستار عمرو دياب وابنته جانا التي ظهرت في بعض من هذه المشاهد.

كيف عبر عمرو دياب عن حبه لابنته جانا؟

المميز في الكليب الغنائي هي الطريقة التي ظهرت بها ابنته "" فمع الدقائق الأولى بدأت تردد كلمات الأغنية "خطفوني عنيك خطفوني"، لتتوقف قليلاً وتُخرج هاتفها المحمول لتتحدث مع والدها"بابا أنت فين يالا"، وهنا تأتي لحظة ظهور "" ليبدأ في الغناء ليرد علي ابنته قائلاً: "أنت حبيبي حبيبي.. كل ما فيك يا حبيبي يا حبيبي، أغلي الناس عندي في ترتيبي والباق يجي بعدين".

وكأنه يريد من هذا المقطع الغنائي، أن يثبت للجميع مدى الغلاوة والمكانة العالية التي تحتلها ابنته "جانا" بداخل قلبه.

وتأتي تلك الأغنية التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى ضمن أغاني ألبوم "الهضبة" الجديد "ابتدينا" الذي طرحه في موسم صيف هذا العام، والذي يضم 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها"، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم"، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، و"إشارات".

