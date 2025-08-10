زوجة نونيز تخلصه من "الضفائر" قبل الانتقال للهلال السعودي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعد سنوات من احتفاظه بالشعر الطويل المربوط من الخلف بطريقة لافتة، قرر نجم ليفربول داروين نونيز المنتقل خلال الساعات الماضية لصفوف الهلال السعودي التخلص من الشعر الطويل الذي كان قد بدأ به فترة الاعداد مع الريدز، ولكنه الآن يبدأ تجرية جديدة في الدوري السعودي بـ"نيو لوك"، عله يكون أحد أسباب تألقه في صفوف زعيم آسيا، بعد سنوات من التعثر مع ليفربول، على الرغم من امتلاكه قدرات بدنية وتهديفية هائلة.

فقد حسم نادي الهلال السعودي صفقة انضمام النجم الأوروغوياني لنادي ليفربول بطل إنكلترا، داروين نونيز لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" السبت مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة وعلق عليها "نمر أزرق في العرين.. نونيز هلالي".

ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، فإن الهلال دفع 53 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" دافع نونيز عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

وبات ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعدا للتخلي عن نونيز بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه إسترليني، والألماني فلوريان فيرتس ضمن إجمالي 300 مليون يورو أنفقها النادي في سوق الإنتقالات الصيفي الحالي.

من جهته، يواصل الهلال الذي فاجأ العالم بإقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي كأس العالم للأندية، تعزيزاته بقيادة مدرب إنتر ميلان الايطالي السابق سيموني إينزاغي طامحا لاستعادة لقب الدوري السعودي.

وسينضم نونيز إلى كوكبة من النجوم المتواجدين في العملاق السعودي أمثال البرتغاليين روبن نيفيش وجواو كانسيلو، والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وبدا نونيز كأنه يودع جمهور "أنفيلد" بعد استبداله في الدقيقة 80 من المباراة التي فاز بها وديا على أتلتيك بلباو الإسباني 4-1 الإثنين، ثم نشر لاحقا في حسابه على موقع إكس صورتين وهو يصفق للجمهور وأخرى يضع فيها يده اليمنى على قلبه لإعرابه عن محبته لهم، مرفقة هذه الصور بقلب كرمز تعبيري ومن دون أي كلمات.