بطولة السعودية: الأهلي يضم الفرنسي أنزو ميو من شتوتغارت

الرياص - اسماء السيد - باريس : تعاقد نادي الاهلي السعودي مع اللاعب الفرنسي أنزو ميو قادما من شتوتغارت الالماني، بحسب ما أعلن الناديان السبت.

ويرتدي ميو (22 عاما) قميص شتوتغارت منذ عام 2021 حيث سجّل معه 22 هدفا في 113 مباراة. وتوج معه بلقب كأس ألمانيا في أيار/مايو الماضي.

ولم يتم تحديد قيمة الصفقة، إلا أنّ مصدرا مقربا من النادي السعودي كشف لوكالة فرانس برس أنها وصلت "الى 30 مليون يورو".

وقال شتوتغارت عبر موقعه الإلكتروني "شكرا أنزو ووداعا"، في حين أعلن الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، عبر موقعه الإلكتروني عن وصول اللاعب "حتى عام 2028".

بدأ ميو مسيرته في صفوف موناكو، وشارك لأول مرة في الدوري الفرنسي مع نادي الإمارة في عام 2020 قبل انضمامه إلى شتوتغارت. كما لعب ست مباريات مع المنتخب الفرنسي لما دون 21 عاما حيث حمل شارة القيادة.

في الموسم الماضي، شارك في 29 مباراة في البوندسليغا، سجل خلالها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، ما جعله أحد أبرز لاعبي الوسط الهجومي في البطولة الألمانية.