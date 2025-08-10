سان جرمان يتعاقد رسميا مع شوفالييه

الرياص - اسماء السيد - باريس : تعاقد باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا السبت رسميا مع حارس المرمى لوكاس شوفالييه من ليل مقابل 40 مليون يورو وفقا لما أوردته تقارير صحافية.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي عبر الموقع الرسمي للنادي "يسرّ باريس سان جرمان أن يرحبّ بلوكاس شوفالييه في عائلتنا"، مضيفا أن إبن الـ 23 عاما وقّع حتى عام 2030.

بدوره، قال شوفالييه "أنا فتى يعيش حلمه".

وتألق شوفالييه بشكل لافت مع ليل الموسم الفائت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا حيث قاده لاحتلال المركز الخامس المؤهل لخوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تواجد اسمه ضمن المرشحين لإحراز جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى ضمن الجوائز التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" على هامش حفل الكرة الذهبية.

ومن شأن التعاقد مع شوفالييه رسم علامة استفهام حول مستقبل الحارس الأساسي الإيطالي جانلويجي دوناروما مع نادي العاصمة بعد فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق لتمديد عقد الأخير الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2026.

ولعب دوناروما الذي بات محط اهتمام العديد من الأندية الانكليزية، دورا مهما في إحراز سان جرمان لقب المسابقة القارية الأم بفوزه الساحق على إنتر الإيطالي 5 0 في أيار/مايو. كما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري والكأس وكأس الأبطال.

وكشفت مصادر مقرّبة من النادي أن المدير الرياضي لسان جرمان لويس كامبوس أكد لشوفالييه أنه سيكون الحارس الأول.

ومن المتوقع أن يكون شوفالييه ضمن تشكيلة الفريق لخوض نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام توتنهام الإنكليزي الأربعاء.