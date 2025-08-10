صلاح يشعل تفاعلاً بسؤاله عن مقتل لاعب فلسطيني في غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أثار النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الانكليزي موجة كبيرة من التفاعل بسؤاله عن مقتل أحد نجوم كرة القدم الفلسطينية، وكانت صيغة السؤال :"نريد أن نعرف أين وكيف مات؟".

التفاعل الكبير مع سؤال صلاح "الاستهجاني" أتى على خلفية شهرته بأنه أبعد ما يكون عن الدخول في قضايا وشؤون السياسة، وخاصة ما يتعلق بالحرب على غزة، وسبق أن اتهمه الملايين في المنطقة العربية بالتخاذل عن دعم غزة، لأنه اتخذ موقفاً يدعو إلى وقف الحرب، وانقاذ الأرواح من كافة الأطراف.

صلاح وجه انتقادا ضمنياً للجيش الإسرائيلي، وكذلك للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي نشر تغريدة عن مقتل سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية والملقب بـ"بيليه فلسطين" والذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

ونشر "اليويفا"، بيانا عبر حسابه في منصة "إكس"، نعى فيه العبيد، بعبارة "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولم يذكر المنشور سبب وفاة العبيد، مما دفع محمد صلاح لإعادة نشر البيان على حسابه في منصة "إكس"، للمطالبة بالمزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلا "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا (توفي العبيد)؟".

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسباني أثار رد فعل مهاجم ليفربول آلاف ردود الفعل، كما تفاعل معه الملايين في المنطقة العربية، وسط محاولات من الغالبية لتبرأة ساحة صلاح من اتهامات التخاذل في ملف غزة من الناحية الإنسانية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء الماضي، أن سليمان العبيد توفي في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة. وتوفي العبيد عن 41 عاما، وكان أبا لخمسة أبناء.

وكان العبيد بدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ثم إلى نادي غزة الرياضي.

وسجل العبيد هدفه الدولي الأول خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014.

وخلال مسيرته، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.