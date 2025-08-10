الرائج

داروين نونيز ينضم إلى هلالي لثلاث سنوات قادماً من “ليفربول”

0 نشر
0 تبليغ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسر نادي الهلال السعودي أن يعلن عن تعاقده الحصري مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادمًا من نادي الإنجليزي. تم توقيع عقد يمتد لثلاث سنوات لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

داروين نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، يعتبر واحدًا من أبرز المهاجمين الذين شاركوا في الدوريات الأوروبية والأمريكية الجنوبية. سبق له تمثيل عدة أندية كبيرة، بما في ذلك ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

وقد حقق نونيز العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية، حيث فاز بثلاث بطولات مع ليفربول، بما في ذلك وكأس رابطة الأندية الإنجليزية. كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي وتوج هدافًا للبطولة.

على الصعيد الدولي، شارك نونيز مع منتخب الأوروغواي في عدة مباريات وسجل العديد من الأهداف. ومن المتوقع أن ينضم نونيز إلى معسكر الهلال الإعدادي في ألمانيا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

بهذا الخبر الحصري، يبدو أن الهلال قد أحرز صفقة قوية ومثيرة تعزز خط الهجوم للموسم القادم.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

https://alkhalij365.co

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا