داروين نونيز ينضم إلى هلالي لثلاث سنوات قادماً من “ليفربول”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسر نادي الهلال السعودي أن يعلن عن تعاقده الحصري مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي. تم توقيع عقد يمتد لثلاث سنوات لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

داروين نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، يعتبر واحدًا من أبرز المهاجمين الذين شاركوا في الدوريات الأوروبية والأمريكية الجنوبية. سبق له تمثيل عدة أندية كبيرة، بما في ذلك ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

وقد حقق نونيز العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية، حيث فاز بثلاث بطولات مع ليفربول، بما في ذلك الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية. كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي وتوج هدافًا للبطولة.

على الصعيد الدولي، شارك نونيز مع منتخب الأوروغواي في عدة مباريات وسجل العديد من الأهداف. ومن المتوقع أن ينضم نونيز إلى معسكر الهلال الإعدادي في ألمانيا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

بهذا الخبر الحصري، يبدو أن الهلال قد أحرز صفقة قوية ومثيرة تعزز خط الهجوم للموسم القادم.